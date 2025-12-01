‘Natal, Música e Fé 2025’ terá cantor Paulo José e coral infantil com repertório do católico ao pop

‘Natal, Música e Fé 2025’ terá cantor Paulo José e coral infantil com repertório do católico ao popNoite de celebração será marcada por orquestra e ecumenismo. Evento gratuito ocorre na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, a partir das 19h de 6 de dezembro
Um coral infantil de cinquenta vozes, uma orquestra profissional e o cantor Paulo José Benevides vão compor a trilha sonora de quem estiver na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, a partir das 19h de 6 de dezembro.
Com um repertório de hinos natalinos a clássicos como Beatles, a programação faz parte do ‘Natal, Música e Fé’, evento organizado pela jornalista Lêda Maria com O POVO e que também terá ato ecumêmico. Tudo isso com acesso gratuito.
Em meio à orquestra, haverá uma noite de celebração. Participarão do evento três religiosos de diferentes correntes doutrinárias (um sacerdote, um espírita e um pastor protestante), entoando orações e palavras de paz e afeto.
A jornalista Lêda Maria descreve o evento como “motivador das pessoas se reunirem em torno” do verdadeiro Natal: “O Natal que nos leva a testar a nossa sensibilidade para ainda saber abraçar, cumprimentar e cantar o verdadeiro momento do amor. Natal é amor. Natal é abraço”, diz.
Esta seria a principal motivação para a criação do ato, uma oportunidade de unir fé e arte em um ambiente familiar e gratuito. “Nosso evento nasceu exatamente da necessidade de trazer para a cidade de Fortaleza e para o RioMar essa concentração de pessoas em torno do verdadeiro sentido da festa”, lembra.
A participação especial de Paulo José Benevides é um dos trunfos do ‘Natal, Música e Fé’ deste ano. O cantor entrou em contato com o meio musical aos cinco anos. Aos 10, conheceu, aprendeu e apaixonou-se pelas canções e baladas de Elvis Presley e Frank Sinatra e aos 13 anos já era um profissional da música, cantando em diversos eventos sociais em Fortaleza. Junto dele, estarão músicos jovens que, assim como Paulo, se apaixonaram cedo pela arte.
Coral infantil cantará de músicas católicas a Beatles
A edição de 2025 terá o maior coral da história do evento e promete expandir o repertório, com os mais variados gêneros musicais, desde que representem a alegria e união das festas de fim de ano.
Guiando o grupo, está Maestro Poty, músico com 40 anos de condução de corais e 30 anos em orquestras. Ao todo, estarão 50 integrantes no coral, dentre eles crianças, além de uma orquestra com solistas.
A organização de todos esses músicos não é fácil e envolve desde divisão nos ensaios até a disposição no palco. “A gente arregimenta esse povo todo, lógico, a faz uma intercalação no palco para que essas atrações sejam distintas, mas o público tem essa experiência de ouvir os solistas, de ouvir o coral com a orquestra, de ouvir as crianças cantando, então é um conjunto musical muito interessante, porque é diverso, é diferente”, explica o maestro.
Uma das graças é o repertório. Para a edição de 2025, Poty adianta algumas “supresas”, com músicas tão variadas quanto os profissionais que as cantam. Outro intuito é passar mensagens por meio da arte.
“A gente quer fazer Beatles, músicas que falem de amor, que falem da paz, que é tão necessária. Todo ano ela é muito necessária, mas esse ano, mais do que nunca. A gente está muito beligerante politicamente, na questão dos países que estão em guerra. É complicado, então a gente quer tentar cantar a música do mundo, a música que fale da paz”.
Para Lêda Maria, a participação das crianças é “um capítulo à parte”. Ela elogia a dedicação dos pequenos músicos, que ensaiam desde setembro para a apresentação.
“As crianças estão sendo chamadas desde cedo a conhecer essa música, essa poesia popular, que dentro delas parece ser o plantio de uma uma voz que se torna mais linda, mais serena e mais vibrante”, descreve Lêda.
Segundo ela, a união das vozes é emocionante. “É muito bonito, especial, uma coisa que não dá nem sempre para interpretar”, diz a jornalista, que relata perceber a mesma sensação vinda da plateia.
“A cada ano aumenta a presença de pessoas que chegam para assistir ao grande concerto. E no meio dessa multidão, borbulha o olhar, a voz das famílias. São famílias inteiras, pais, filhos, netos, sobrinhos que se juntam naquele instante”.
E completa: “Então, você olha o panorama, como é bonito aquelas famílias unidas cantando o Natal. É um momento de energização, é um momento de grande alegria, porque sem a família unida também ninguém pode pensar no Natal”.
Parceria com O POVO para alcançar multidões
Evento anual, o ‘Natal, Música e Fé’ firma tradição, ao mesmo tempo em que se renova a cada nova edição.
Sobre a parceria com O POVO, a jornalista Lêda Maria traz inúmeros elogios: “Me estimula ano a ano intensificar com o jornal O POVO, que é um jornal de multidões, que entende de paz. Esse veículo abre todas as portas para que se faça o mais lindo evento de Natal dentro de um cenário de um shopping. É muito bonito você acompanhar tudo isso”.
E completa, emocionada: “Não há como descrever esse momento, pessoas abraçadas como irmãos, como verdadeiros irmãos participando da grande festa do amor, da grande de festa do Deus menino que nasceu em Belém e hoje está em nossos corações naquele grande momento”, frisa.
Natal, Música e Fé 2025
Onde: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Quando: Sábado, 6 de dezembro, às 19h
Valor: Gratuito