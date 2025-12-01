‘Natal, Música e Fé 2025’ terá cantor Paulo José e coral infantil com repertório do católico ao pop

Participação do cantor Paulo José vai contribuir para abrilhantar ainda mais a noite do evento / Crédito: João Filho Tavares

Um coral infantil de cinquenta vozes, uma orquestra profissional e o cantor Paulo José Benevides vão compor a trilha sonora de quem estiver na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, a partir das 19h de 6 de dezembro. Com um repertório de hinos natalinos a clássicos como Beatles, a programação faz parte do ‘Natal, Música e Fé’, evento organizado pela jornalista Lêda Maria com O POVO e que também terá ato ecumêmico. Tudo isso com acesso gratuito.

Em meio à orquestra, haverá uma noite de celebração. Participarão do evento três religiosos de diferentes correntes doutrinárias (um sacerdote, um espírita e um pastor protestante), entoando orações e palavras de paz e afeto. Leia mais ‘Natal, Música e Fé’ reúne música profissional e ato ecumênico em evento gratuito Sobre o assunto ‘Natal, Música e Fé’ reúne música profissional e ato ecumênico em evento gratuito A jornalista Lêda Maria descreve o evento como “motivador das pessoas se reunirem em torno” do verdadeiro Natal: “O Natal que nos leva a testar a nossa sensibilidade para ainda saber abraçar, cumprimentar e cantar o verdadeiro momento do amor. Natal é amor. Natal é abraço”, diz. Esta seria a principal motivação para a criação do ato, uma oportunidade de unir fé e arte em um ambiente familiar e gratuito. “Nosso evento nasceu exatamente da necessidade de trazer para a cidade de Fortaleza e para o RioMar essa concentração de pessoas em torno do verdadeiro sentido da festa”, lembra.

A participação especial de Paulo José Benevides é um dos trunfos do ‘Natal, Música e Fé’ deste ano. O cantor entrou em contato com o meio musical aos cinco anos. Aos 10, conheceu, aprendeu e apaixonou-se pelas canções e baladas de Elvis Presley e Frank Sinatra e aos 13 anos já era um profissional da música, cantando em diversos eventos sociais em Fortaleza. Junto dele, estarão músicos jovens que, assim como Paulo, se apaixonaram cedo pela arte. Coral infantil cantará de músicas católicas a Beatles Maestro Poty comanda orquestra do evento Crédito: João Filho Tavares

A edição de 2025 terá o maior coral da história do evento e promete expandir o repertório, com os mais variados gêneros musicais, desde que representem a alegria e união das festas de fim de ano. Guiando o grupo, está Maestro Poty, músico com 40 anos de condução de corais e 30 anos em orquestras. Ao todo, estarão 50 integrantes no coral, dentre eles crianças, além de uma orquestra com solistas. A organização de todos esses músicos não é fácil e envolve desde divisão nos ensaios até a disposição no palco. “A gente arregimenta esse povo todo, lógico, a faz uma intercalação no palco para que essas atrações sejam distintas, mas o público tem essa experiência de ouvir os solistas, de ouvir o coral com a orquestra, de ouvir as crianças cantando, então é um conjunto musical muito interessante, porque é diverso, é diferente”, explica o maestro.

Uma das graças é o repertório. Para a edição de 2025, Poty adianta algumas “supresas”, com músicas tão variadas quanto os profissionais que as cantam. Outro intuito é passar mensagens por meio da arte. “A gente quer fazer Beatles, músicas que falem de amor, que falem da paz, que é tão necessária. Todo ano ela é muito necessária, mas esse ano, mais do que nunca. A gente está muito beligerante politicamente, na questão dos países que estão em guerra. É complicado, então a gente quer tentar cantar a música do mundo, a música que fale da paz”. Leia mais Confira os melhores momentos do Natal, Música e Fé 2024 Sobre o assunto Confira os melhores momentos do Natal, Música e Fé 2024