Confira os melhores momentos do Natal, Música e Fé 2024

Um dos pontos altos da noite foi o culto ecumênico, onde o pastor Osvaldo Júnior, ao lado do padre Vanderlúcio e da espírita Caroline Sampaio, conduziram os presentes para um momento de profunda reflexão e conexão espiritual. A celebração, repleta de emoção, uniu diferentes crenças em um só propósito: a paz e o amor no Natal.

A terceira edição do Natal, Música e Fé 2024 foi realizada no último sábado, 7, no Shopping RioMar Fortaleza. O evento reuniu uma grande multidão para celebrar o verdadeiro espírito natalino, com momentos de fé, alegria e união.

A música, com direção do maestro Poty, acompanhada por talentosos músicos e cantores, tocou os corações dos presentes, trazendo à tona a beleza do amor divino em cada nota. O encerramento do evento, com todos cantando juntos a tradicional canção "Noite Feliz", foi um momento de união e emoção, onde sorrisos e mãos dadas selaram a harmonia e a paz entre todos.