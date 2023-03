Mulheres empreendedoras: autocuidado como forma de negócio

Clínica Be Taken Care conta com serviços de estética e saúde da pele, além de atendimentos de fisioterapia para gestantes e outros públicos

Empresária e formada em Fisioterapia, a cartela de interesses de Bruna Leite é bem variada e vai de biomecânica a tratamentos estéticos. Osteopatia, cosmetologia, bioquímica, drenagem linfática, limpeza da pele e outros procedimentos faciais: Bruna estudou de tudo. Mas foi no empreendedorismo que a profissional realizou o sonho de unificar o atendimento em todas essas áreas. Assim surgiu a clínica Be Taken Care.

O empreendimento, criado em 2015, oferece serviços como microagulhamento, peeling, botox e outros procedimentos faciais voltados para o rejuvenescimento e saúde da pele. A clínica oferece, ainda, técnicas de recuperação tecidual, reabilitação do core e drenagem linfática para gestantes, massagem desportivas e cuidados para pré e pós-operatório.

“O objetivo era uma empresa com a filosofia de ter um atendimento de estética voltado para a naturalidade, um atendimento que promove saúde ao invés de buscar a mudança estética da face. Entregar uma pele sadia, não só no rosto, mas no corpo também. Um autocuidado que nem sempre temos ao crescer. Tudo isso foi o que me incentivou”, revela Bruna.

Colocando a mão na massa

Apesar do sucesso da clínica, a fisioterapeuta explica que montar o próprio negócio sem ter uma formação prévia específica voltada para a gestão foi um desafio. “Eu me tornei empresária executando, não tive uma formação para isso. Fui buscar a formação já inserida no meio. Minha maior dificuldade foi administrar a vida de fisioterapeuta e a vida de empresária caminhando de maneira paralela”, destaca.

Outra dificuldade encontrada por Bruna foi construir o próprio diferencial em um mercado cada vez mais recheado de profissionais na área da estética. “Qual sua assinatura? Pelo que as pessoas te conhecem exatamente?”, questiona. De acordo com a empresária, para a Be Taken Care, a massagem corporal e a limpeza de pele respondem essas perguntas.

3 dicas para empreender com sucesso

Para auxiliar outras mulheres que, como ela, desejam se tornar gestoras de um negócio próprio, Bruna Leite compartilhou alguns dos passos que a auxiliaram a tornar a Be Taken Care um sucesso. Confira:

1. Busque capacitação

Hoje em dia existem muitos cursos, inclusive gratuitos, que podem direcionar quem está querendo iniciar e não tem essa formação. Também é possível buscar por consultorias profissionais.

2. Tenha um plano de negócios

Ter conhecimento sobre gerenciamento de fluxo de caixa, planejamento financeiro e burocracias é essencial, principalmente para quem ainda quer ingressar no empreendedorismo. O plano de negócio ajuda a indicar fatores como o caminho a ser seguido pelo negócio, que tipo de serviço receberá investimento e qual é o público-alvo. Sem isso, o empreendimento fica sem norte no mercado.

3. Esteja atento ao atendimento ao cliente

Saber como se relacionar com o cliente é primordial, tanto para quem empreende sozinho como para quem dispõe de uma equipe. A forma como você vai falar com o seu cliente começa pelo WhatsApp ou com uma ligação, por exemplo, e tem que ter continuidade durante toda a experiência dele no negócio. Desde a chegada dele no empreendimento, até o recebimento profissional para o serviço ou produto e o momento da volta para a casa.

Essa linha do tempo deve ser completamente acompanhada adequadamente pelo empresário ou por outros profissionais bem alinhados. Um diferencial para a empresa pode ser a busca por cursos com foco na experiência do cliente.

Serviço

Clínica Be Taken Care

Endereço: Rua Padre Valdevino, 2461 - Dionísio Torres

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas, e aos sábados, das 8h às 12 horas

Instagram: @betakencare

WhatsApp: (85) 98217 5208

Mulheres Empreendedoras é uma série de histórias reais e inspiradoras de mulheres que avançam no mundo do empreendedorismo e fortalecem a rede de negócios que movimentam a economia do Estado e do País. Os conteúdos são publicados no mês de março no site O POVO. Confira no próximo dia 31 o e-book com dicas de empreendedoras para você impulsionar o seu negócio.

