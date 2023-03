Mulheres empreendedoras: o sonho do próprio negócio em família

De ovos de páscoa gourmet a bolos de festas impecáveis, as irmãs Yohana e Yanne Mesquita comandam a Cake2, uma marca de confeitaria que acumula mais de 13 mil seguidores no Instagram. Como muitos empreendimentos, a ideia começou a partir da vontade de obter uma renda extra.

Yohana, que cresceu com uma mãe empresária, sempre teve o sonho de ter o próprio negócio, e logo enxergou uma oportunidade. Ainda somente durante o período de Páscoa, o objetivo das duas era oferecer opções de ovos de chocolate caseiros de boa qualidade a preços acessíveis.

O negócio deu tão certo que os clientes começaram a pedir produtos durante o ano todo. Assim, chegou o momento de se especializarem em bolos confeitados e, desde 2020, a Cake2 oferece opções de confeitaria variadas. Além de ovos de chocolate durante a Páscoa e bolos para festas durante o ano inteiro, no Natal o cardápio da loja ganha opções de panetones.

Para Yohana, a relação com a comida vem de um lugar de afeto bastante especial. Acostumada com uma cultura de sentar à mesa e compartilhar momentos felizes com a família, ela percebeu que poderia agregar ainda mais pessoas nesse laço a partir dos produtos da Cake2.

“Quando a gente faz esses produtos, entrega para as pessoas e vê o quanto elas se sentem felizes recebendo, quando elas comem e lembram dessa comida por muito tempo, esse é o sentimento que a gente quer despertar. A gente uniu o prazer de fazer essas comidas e de ver as pessoas se deliciando com a parte de ter o próprio negócio”, destaca.

Atualmente, além das encomendas pela página no Instagram, a Cake2 inaugurou uma loja física no bairro Dionísio Torres. “Por isso que todos os dias a gente tem vontade de chegar aqui e fazer um pouquinho mais”, declara Yohana.

A vida de empreendedora

Como alguém que sempre sonhou em ter o próprio negócio, Yohana valoriza a liberdade que esse caminho pode proporcionar. “Quando trabalhamos na empresa de outras pessoas, não temos tanto espaço para fazer o que gostaríamos, tanto na prática quanto no faturamento. Sendo o próprio negócio, conseguimos crescer para vários lados da empresa, ver o que funciona melhor e ir aos poucos construindo essa trajetória”, indica.

No entanto, mesmo sendo a realização de um sonho, a sócia da Cake2 não ignora as dificuldades. Ela conta que um dos aspectos mais difíceis em administrar o próprio negócio é gerir, também, os outros funcionários. Para Yohana, delegar funções e garantir que todos se sintam acolhidos no ambiente é desafiador.

Confira dicas para começar a empreender

- Sensibilidade de entender os clientes e o mercado

É preciso saber o que está funcionando e o que não funciona mais, principalmente depois da pandemia. As pessoas estão querendo cada vez mais coisas instantâneas, então é necessário se adaptar.

- Enquanto estiver trabalhando em casa, aproveite os baixos custos

Os custos fixos de um ambiente físico, por exemplo, podem ser muito altos. Aproveite o início do negócio em casa para investir esse dinheiro em outros setores, como diferenciais para atrair mais clientes, e nunca descuide da qualidade. Nesse começo, também é interessante não investir tanto em estoque, pois esses itens representam dinheiro parado. Compre o material de acordo com a demanda.

-Tenha controle financeiro

Procure não comprar material no crédito. Cuide para gastar realmente só aquilo que têm, sem ficar no negativo. Priorize os produtos que dão mais lucro, mas lembre: lucro não é faturamento. É necessário cuidado para fazer a precificação correta e definir as metas de gastos e de lucros mensais.

-Se capacite

Cursos são importantes. Procure o curso que funciona para você e coloque o aprendizado em prática. O básico funciona, desde que seja bem feito. Opções gratuitas, como vídeos no Youtube sobre o assunto, também são válidas. “Uma coisa que eu aprendi foi que, se você não aprende em um curso, você aprende na vida, só que você leva três vezes mais tempo para aprender, e geralmente você perde dinheiro com isso”, explica Yohana.

Serviço

Cake2 Confeitaria

Instagram: @cake2confeitaria

Loja: Nunes Valente, 2138, Dionísio Torres

WhatsApp: 85 9917-1968

Site: cake2confeitaria.goomer.app/



Mulheres Empreendedoras

Mulheres Empreendedoras é uma série de histórias reais e inspiradoras de mulheres que avançam no mundo do empreendedorismo e fortalecem a rede de negócios que movimentam a economia do Estado e do País. Os conteúdos são publicados no mês de março no site O POVO. Confira no próximo dia 31 o e-book com dicas de empreendedoras para você impulsionar o seu negócio.

