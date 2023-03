Mulheres empreendedoras: conheça o negócio de cosméticos naturais Meu Eco

Foi no percurso acadêmico que a química Brunna Angélica Evarista da Silva, 31, descobriu sua veia empreendedora. Em 2019, quando cursava o mestrado em Sociobiodiversidade e Tecnologia Sustentável na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e pesquisava sobre propriedades de óleos essenciais, a ideia da Meu Eco começou a tomar forma e a “sementinha da marca foi plantada”. Com o conhecimento que havia adquirido também em uma pós-graduação em Cosmetologia, decidiu começar a produzir cosméticos naturais.

Porém, como muitas outras empreendedoras, Brunna teve sua trajetória profissional diretamente afetada no início da pandemia. Na época, ao mesmo tempo que dava os primeiros passos com a loja, tinha acabado de começar um novo emprego CLT. Com a chegada da Covid-19, decidiu que era hora de se dedicar 100% ao próprio negócio. “Eu me questionei se ali era realmente o meu lugar. Não era. A Meu Eco já me chamava, o propósito já me chamava”, lembra.

O propósito, segundo ela, era “levar saúde e bem-estar para todas as pessoas, através de cosméticos limpos, que não agridem a pele e o meio ambiente”. Mas o objetivo da Meu Eco ia além: Brunna também queria ajudar o público feminino a se empoderar por meio dos produtos - incluindo ela mesma.

No e-commerce da marca e na loja colaborativa Casa Azû, são comercializados produtos como shampoos, condicionadores, máscaras capilares, desodorantes e sabonetes, todos em barra, e também serúns, repelentes e hidratantes corporais. Todos os cosméticos são livres de testes em animais.

Três anos após a decisão que transformaria sua vida, a Meu Eco atende majoritariamente meninas e mulheres jovens, especialmente na Capital. No último ano, a empresa registrou um aumento de mais de 15% em vendas, e as metas de crescimento de 2023 têm, pouco a pouco, sido batidas.

“Ainda somos uma marca ‘bebê’, mas trabalhamos arduamente todos os dias para que ela cresça e nossa mensagem chegue a mais pessoas. Não é só sobre cosméticos, mas sobre como a gente se relaciona com o planeta a partir do nosso consumo”, destaca a empresária. Esse olhar mais atento, aliás, é um dos pontos que considera promissor no segmento de beleza natural.

“As pessoas começaram a desenvolver uma consciência ecológica que as leva a consumir produtos naturais, veganos e sustentáveis”, detalha. Os desafios ainda existem: para Brunna, o mais difícil é ajudar as pessoas a entenderem melhor os benefícios de produtos menos poluentes. Exemplo disso é o shampoo sólido, um tipo de produto relativamente novo no mercado que visa evitar a geração de resíduos plásticos. “Mas as oportunidades são inúmeras e o mercado tem crescido bastante”, celebra.

Comunicação transparente e capacitação: os pontos-chaves para empreender

A confiança na marca, essencial ao sucesso de qualquer negócio, é ainda mais relevante no segmento de beleza natural e vegana. Isso porque a composição dos produtos é, geralmente, um dos principais fatores de decisão de compra para o público do setor.

Por isso, Brunna Angélica conta que busca, através de suas estratégias de comunicação, ser o mais transparente possível com o cliente, especialmente no que diz respeito a fórmulas e matérias-primas.

“Conscientizamos para que eles saibam exatamente o que eles estão consumindo. Buscamos também mostrar nossas bandeiras de sustentabilidade e como nosso negócio impacta de forma positiva nesse sentido”, afirma.

Outro ponto que destaca é a importância da capacitação para empreendedoras. “Costumo dizer que nós, mulheres, não fomos ensinadas a ser empresárias, então pra gente a trajetória é mais complexa. Aconselho muito estudo, não só sobre o negócio, mas sobre inteligência emocional também, para saber lidar com os desafios”, ressalta.

Como dica para quem quer empreender, ela destaca a importância de cursos de instituições confiáveis, como o Sebrae, e mentorias livres feitas por outras mulheres. “Afinal, empreendedorismo feminino é desafiar os padrões, né? Então, é preciso estar munida de conhecimento para saber lidar com os problemas e burocracias. Resiliência é o segredo”.

