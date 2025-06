Confira quais os serviços transformam a vida dos cidadãos no Ceará

A partir de julho em todas as plataformas O POVO

Um serviço só cumpre seu papel quando chega ao cidadão. A partir do mês de julho, O POVO vai apresentar quais as oportunidades, benefícios, ferramentas e estratégias nas áreas de segurança, trabalho, habitação e desenvolvimento social que estão melhorando a vida dos cidadãos no Ceará.

A proposta é aproximar o cidadão da realidade dos serviços públicos oferecidos pelo Governo do Estado do Ceará. O projeto "Guia de Serviços: Ceará por você" vai apresentar como acessar e aproveitar cada um dos serviços assim como contar sobre os impactos positivos na vida das pessoas.