Casas da Mulher Cearense: acolhimento e proteção integral para mulheres em situação de violência

As Casas da Mulher Cearense são espaços de acolhimento humanizado e rede de proteção dedicada às mulheres em situação de violência. Inspiradas na experiência da Casa da Mulher Brasileira, atualmente existem três unidades em funcionamento nos municípios de Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral, coordenadas pela Secretaria das Mulheres do Ceará.



Essas Casas oferecem um serviço integrado e especializado para apoiar as vítimas na superação do ciclo da violência, por meio de atendimento psicossocial, jurídico e outras frentes de suporte.

Cada unidade conta com uma estrutura multidisciplinar formada exclusivamente por mulheres, incluindo assistentes sociais, psicólogas e profissionais de apoio jurídico, que trabalham em conjunto com órgãos do sistema de Justiça para garantir uma resposta rápida e eficaz. Entre os parceiros presentes nas Casas estão a Delegacia de Defesa da Mulher, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública, todos instalados em um mesmo espaço para facilitar o acesso e o atendimento integrado.