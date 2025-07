Encurtar distâncias para ampliar futuros

Cruzar fronteiras em busca de um futuro melhor não precisa ser mais um peso no bolso. Para quem mora na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e estuda ou procura emprego em outro município da mesma região, o caminho agora pode ser feito com mais leveza. Com o programa VaiVem, do Governo do Ceará, pessoas acima de 18 anos têm acesso gratuito ao transporte público, nos modais ônibus, metrôs e vans.

Até o momento, o programa já viabilizou mais de 1,6 milhão de viagens, promovendo mobilidade urbana sustentável e inclusão social.



Yan Alisson, 22 anos, mora em Pacatuba e se desloca diariamente de metrô até Fortaleza para cursar Licenciatura em Teatro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Com aulas em tempo integral, ele enfrenta dificuldades para encontrar estágio ou trabalho apenas no turno da manhã – o que ajudaria a custear o transporte. Yan avalia o programa como “muito bacana para os estudantes”, justamente por aliviar esse peso no orçamento e garantir o acesso à educação.

“Tem me ajudado bastante. Com o VaiVem, eu ganhei esse direito de ir para a faculdade e voltar para casa tranquilo, sem me preocupar com como vou conseguir ir no dia seguinte ou como vou conseguir voltar”, relata o estudante.