Mostra Sesc de Artes Visuais de Sobral: melhores momentos

Artista visual Bisouro, de Crateús, apresentou a Galeria Livre no Centro Cultural de Sobral / Crédito: RIBANETO_Divulgação

Da Praça São João, do Theatro São João e da Casa de Cultura, o movimento da Mostra Sesc de Artes Visuais e do Mistura Senac reverbera por toda região norte do Estado. Esta foi a segunda edição da Mostra Sesc de Artes Visuais de Sobral e a primeira edição do Mistura Senac. Foram três dias de palestras, rodas de conversas, estreias de exposições, aulas-show, desfiles, atividades culturais diversas e outras tantas ligadas à saúde e robótica. Tudo gratuito, como um convite à partilha, troca e impulsionamento da capacidade criativa de toda a população. No primeiro dia, foi inaugurada a exposição Estrelas no Norte, no Centro Cultural. Resultado de um trabalho que o Sesc desenvolve com artistas da região durante todo o ano. “É muito forte, na região daqui do Vale do Acaraú, as artes visuais. Então, resolvemos criar uma Mostra e nós também criamos antes da Mostra um projeto chamado Estrelas no Norte, que são ações de dois em dois meses de exposições acontecendo aqui. Essa região aqui é coberta durante o ano todinho com exposições. Os artistas passam todo o ano trabalhando, fazendo essas exposições para o Sesc. Cada artista vem, cadastra sua arte, credencia sua exposição, passa dois meses, aí vem outro", explica Alemberg Quindins, gerente de cultura do Sesc Ceará.

São 28 artistas de Sobral e do entorno que traduzem seus territórios em obras que revelam a pluralidade de vozes que dão forma a uma cena artística potente e descentralizadora. Memória e paisagem são eixos centrais nesta edição. “A minha obra resgata a memória do meu lugar, no caso, Sobral, fala um pouco dessa subjetividade da paisagem, ao mesmo tempo desses elementos, dessas figuras que fazem parte da paisagem, como o canoeiro, como a lavadeira, e alguns elementos simbólicos que preenchem e compõem essa nossa rica paisagem do Norte do Ceará", conta Di Sousa apresentou a série “Topofilia”, obras em acrílico sobre tela e sublimação. O professor de História e coordenador do programa de extensão da Universidade do Vale do Acaraú (UVA), Denis Melo, participou de rodas de conversas no segundo dia da Mostra. E reflete sobre as questões em torno da arte na região. “A gente precisa pensar a arte aqui na perspectiva do Vale do Acaraú. Como é que uma sociedade, um povo, se pensa, repensa, constitui espaços de exposição, de composição, e de disposição num vale, porque a gente está entre a serra, o sertão e o mar. E isso tem muito a ver com o que se produz aqui. Aqui se produz, por exemplo, uma arte que se relaciona com a pedra, por exemplo. Aí eu estou falando não só da arte rupestre, que é vasta aqui na região, mas eu estou falando do homem que faz da pedra o espaço mole, e não o espaço duro, porque a pedra pode ser a pedra dura ou a pedra mole. Então, a arte é esse espaço da pedra mole, que você vai modificando a pedra, vai dando novos contornos à pedra, assim como o rio que passa por aqui, o Acaraú, e a partir dos seus contornos também vai constituindo as sociedades. O rio Acaraú, nesse vale, é o primeiro sobralense, já dizia um historiador importante aqui, o padre Sadoc", diz Denis.

No Theatro São João, o chef Rodrigo Oliveira, que comanda o restaurante Mocotó em São Paulo, especializado em comida sertaneja contou sobre sua trajetória ao lado do pai pernambucano de começar e fazer sucesso com comida nordestina servindo apenas Mocotó em um armazém de coisas “do Norte”. O negócio que começou há 52 anos, hoje tem quatro unidades e se prepara para abrir em março a quinta loja, todas em São Paulo. Entre lições de bastidores e vida pessoal, ele compartilhou as estratégias para um restaurante fazer sucesso. “Entender sobre gestão, sobre o que é o restaurante como um negócio é talvez o primeiro passo quando você quer fazer isso profissionalmente, porque cozinhar bem não é o fator decisivo para você ter sucesso. Quantas e quantas pessoas a gente já encontrou com o sonho de reproduzir aquelas receitas que a família adora, que fazem sucesso entre os amigos, mas que são só uma pequena parte dessa complexa equação de que é fazer um restaurante rentável e sustentável ao longo do tempo. Então, entender que é um negócio é talvez a primeira parte dessa formação", sugeriu. Leia mais Mostra Sesc de Artes Visuais: onde o território encontra a arte?

Rodrigo Oliveira também participou da aula show, no palco Comi que Fiquei Triste, do Mistura Senac, e ensinou o seu famoso dadinho de tapioca. Ele é o criador da receita que se espalhou pelo Brasil. Para alegria da plateia, todo mundo teve a oportunidade de provar da receita original. Outro chef famoso que esteve no Mistura foi o paulistano Lucas Corazza. Ele é chef confeiteiro, jurado do programa Que seja Doce, do canal GNT, e ensinou a fazer a ganache de banana caramelizada que vai na Torta Brasil. É desses doces de comer rezando. Na palestra anterior à aula-show ele apresentou dicas de empreendedorismo e de como promover bem-estar através da confeitaria. “Não adianta saber fazer receita, saber cozinhar bem, se você não souber vender o seu produto. Fazer uma receita e produto são duas coisas totalmente diferentes. Uma receita é executar algo, fazer um alimento e chegar num ponto e um produto é padronizar, fazer custos, CMB, treinar pessoas, envolve muitas áreas e que são essenciais pra qualquer negócio de restauração e hospitalidade, porque no final do dia o que importa é servir bem pra servir sempre e servir é o verdadeiro produto de um restaurante". A Praça São João também foi palco de desfiles. Daniele Caldas, coordenadora de Moda do Senac, comemorou a chegada do Mistura à região. “Essa é a primeira vez que o Mistura Senac vem para Sobral que já era uma cidade muito desejada pela representatividade que ela tem para o nosso Estado, mas especialmente para a área da moda, porque ela é uma área muito vocacionada. Na região, a gente tem um volume grande de empresas, com muita força, que atuam na área da moda, na lingerie, na moda infantil, moda até para bebês. E não só o município de Sobral, mas todo o entorno, muitos municípios aqui da região são vocacionados", disse. Na passarela, o Senac levou moda fitness, moda autoral e o desfile que foi apresentado este ano no São Paulo Fashion Week em parceria com a marca Sau Swin.