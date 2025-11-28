Mostra Sesc de Artes Visuais de Sobral impulsiona produção artística cearense

Mostra Sesc de Artes Visuais de Sobral reúne exposições, rodas de conversas, literatura, artes cênicas, atividades infantis, intervenções urbanas, performances e intervenções artísticas / Crédito: Divulgação

A Praça São João, em Sobral, está pulsando arte, cultura e educação. De quinta-feira, 27, a sábado, 29, Sobral é palco da Mostra Sesc de Artes Visuais e do Mistura Senac, ou seja, a cidade está imersa em cores e formas, sabores e cheiros. Em formato de bienal, este é o 2º ano que a Mostra de Artes Visuais de Sobral é realizada. E esta é também a quinta edição do Mistura Senac no Ceará. Os eventos são realizados pelo Sistema Fecomércio Ceará. “As artes visuais são muito fortes na região do Vale do Acaraú. Nós resolvemos criar uma Mostra, e nós também criamos antes da Mostra um projeto chamado Estrelas no Norte, que são ações de dois em dois meses de exposições acontecendo aqui. Essa região aqui é coberta durante o ano todinho com exposições. Os artistas passam todo o ano trabalhando, fazendo essas exposições para o Sesc”, explica Alemberg Quindins, gerente de cultura do Sesc.

A Mostra em Sobral fortalece os eventos que são estruturantes da política cultural do Sesc Ceará. Esses eventos iniciam na Mostra Sesc Cariri de Cultura, tem aMostra Sesc HQ de Pacoti, Mostra de Violas e Violeiros em Iguatu até chegar na Mostra Sesc de Artes Visuais de Sobral. “Esses territórios culturais do Ceará são territórios vocacionais, onde já tem uma tendência daquele tipo de expressão artística nesses locais”, diz Alemberg. Durante os três dias de evento, são cerca de 25 artistas reunidos em shows musicais, rodas de conversas, literatura, artes cênicas, atividades infantis, intervenções urbanas, performances, intervenções artísticas e as exposições de artes visuais, como a Exposição Coletiva Estrela do Norte e Mendez, que reúne obras de artistas do Vale do Acaraú e do artista de Maciço de Baturité, Mário Mendez, um dos maiores nomes da caricatura brasileira. Ali na Praça São João, o Mistura Senac se espalha em diferentes programações. Apesar de ser a quinta edição no Ceará, esta é a primeira vez do evento em Sobral. São seis segmentos de atuação: saúde, moda, beleza, gastronomia, turismo e tecnologia em atividades que acontecem em conjunto com a Mostra de Artes Visuais de Sobral. “A nossa principal missão é levar o conhecimento para a região. Nos alimentarmos do conhecimento e da vivência da região e misturamos com o que o Senac tem de melhor. Com toda essa prática, seja na beleza, seja na moda, na tecnologia, na saúde. A gente tem a oportunidade de levar um desfile de moda, uma aula-show, para quem muitas vezes não teria essa oportunidade. E isso faz uma diferença enorme. Em momentos como esses, despertam talentos, despertam ideias”, explica Débora Sombra, diretora regional do Senac Ceará.

No primeiro dia, o chef Rodrigo Oliveira à frente do renomado restaurante Mocotó, em São Paulo, ministrou a aula-show “Você quer ser o melhor restaurante do mundo ou um restaurante melhor para o mundo?”. Rodrigo é autor do petisco que se tornou ícone da gastronomia brasileira contemporânea: o dadinho de tapioca. No Theatro São João, ele contou bastidores dos 52 anos do restaurante fundado por seu pai, “retirante pernambucano”, que se tornou referência nacional da cozinha sertaneja, valorizando os sabores e as histórias do Nordeste.

“Um restaurante melhor para o mundo é um lugar que cuida das pessoas, que olha para a cadeia do alimento e entende que isso é uma ferramenta de transformação pessoal, individual, mas também coletiva. Poucos negócios, eu acredito, são tão ramificados quanto um restaurante. Ele se relaciona com o pequeno agricultor familiar, se relaciona com os artesãos que transformam esses ingredientes em iguarias, com empresas de todos os portes, com tecnologia, com educação, é um lugar de transformação do alimento, mas também é um lugar de serviço”, disse Rodrigo Oliveira. A Mostra Sesc de Artes Visuais de Sobral e o Mistura Senac vão até próximo sábado, 29. Na programação dessa sexta-feira, os destaques da Mostra são: exposição de vários artistas plásticos que debaterão temas como práticas educativas nas artes visuais, paisagens da cidade, experiências em galerias independentes de Sobral, além de uma roda de conversa que reunirá professores da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) e da Universidade Estadual do Ceará (Uece), às 15h, na Casa de Cultura. A programação do Mistura Senac começa hoje, 28, com a intervenção cultural “Inspira Juventude – Vozes da Quebrada: Poesias, Memórias e Resistências”, dando visibilidade à potência criativa das periferias. No Theatro São João, o dia segue com a roda de conversa “Vozes Negras Movimentam o Mercado de Trabalho”, seguido do workshop "Liderança Feminina e Mercado de Trabalho" e encerra com a apresentação do espetáculo “Circo das Possibilidades”.

