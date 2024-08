Último dia da Mostra Sesc continua com atrações mesclando novo e tradicional

Em artes cênicas, o destaque o dia é o Grupo Bagaceira, que à noite apresentará o espetáculo "Interior", no Crato. Crédito: Divulgação

Mostrar o Cariri para o mundo é o propósito da Mostra Sesc Cariri de Culturas, cuja 25ª edição chega neste domingo ao último dia de atrações. Três dias de evento passaram rápido, e a programação reservada para hoje segue com atrações durante o dia inteiro, mesclando as tradições da região com os múltiplos registros culturais contemporâneos. Ao fim do dia de hoje, terão passado pela Mostra 253 grupos e 309 ações em sete linguagens artísticas. Além disso, 1.765 artistas terão passado pela região do Cariri e do Centro-Sul do Ceará. Neste ano, a Mostra tem como tema os museus orgânicos, destacando lugares de memória afetiva e a valorização dos mestres da cultura. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A maior relevância de tudo isso é a gente conseguir mesclar o novo com o antigo, é ajudar na preservação do processo cultural, dando condição para que as novas gerações tenham um orgulho de tudo isso que foi construído e vivido dentro dos aspectos mais essenciais da cultura do Cariri”, afirma Henrique Javi, diretor regional do Sesc Ceará.

“O Cariri é muito mais do que um aglomerado de municípios. Ele é um contexto geológico, histórico, antropológico e tem uma série de conexões que se enraízam a partir dessa região e garantem uma conformação específica”, afirma. De acordo com o diretor, o intuito é colocar em evidência o Cariri para o restante do mundo. “Ao mostrar o Cabiri para o mundo, a gente aprende a se afeiçoar e passa a também querer preservar e amar toda essa cultura local”, reflete Javi. “A gente sempre tem esse olhar, buscando difundir o que o Cariri, o que o Ceará tem a apresentar para o nosso país e também, a partir disso, a gente busca fazer a integração do Sesc, do Senac, todo o sistema Fecomércio para poder difundir todo o potencial que o Cariri possui”, afirma Luiz Fernando Bittencourt, presidente em exercício da Fecomércio Ceará.

Destaques de encerramento No Crato, a Mostra está repleta de atrações imperdíveis. A programação começa às 10h com o Grupo Gira Gira apresentando "Faceiras Brincadeiras", uma encantadora mistura de teatro, música, dança e brincadeiras que leva o público em uma jornada lúdica em busca de uma flor especial. O espetáculo destaca elementos da Cultura Popular Brasileira, interagindo diretamente com o público infantil e com todos aqueles que aceitam o espírito da brincadeira. Mais tarde, às 20h, no Teatro Sesc Adalberto Vamozi, o Grupo Bagaceira apresenta a peça "Interior", uma comédia irreverente sobre duas velhinhas que se recusam a morrer e compartilham histórias de várias gerações, convidando a plateia a um olhar criativo e amoroso sobre a vida. Em Juazeiro do Norte, o público pode assistir a uma segunda sessão de "Faceiras Brincadeiras", do Grupo Gira Gira, às 16h, e de noite, às 20h30, no Terreiro da Mestra Margarida, a cantora Gab Ferruz apresenta seu show "A-FÊ-TO", que traz uma mistura envolvente de afropop, samba e MPB, explorando sua ancestralidade e oferecendo uma performance cheia de energia e versatilidade.



Centro-Sul Em Umari, a Cantoria de Viola com Charles Gomes e Mestre Giba toma conta do Museu Casa da Mestra Ana da Rabeca às 19h, apresentando "Repentes e Canções", um show de música e poesia que celebra a tradição da cantoria nordestina. Já em Iguatu, às 19h, no Teatro Sesc Iguatu, Bira Lourenço, Catatau Batera e Jussara Assmann apresentam "Sons de Beira", um espetáculo instrumental que explora os sons da Amazônia, com uma rica mistura de timbres e ritmos obtidos a partir de pesquisas em ambientes naturais e inspirados por relatos de ribeirinhos e indígenas.

Confira a programação completa deste domingo Crato

50 Razões Para Rir - 9h

Faceiras Brincadeiras - 10h

Gigantes De Ar - 17h

Canções, Histórias E Brincadeiras Musicais De Bia - 17h

Maracatu Uinu êre – Mestre Samuel - 17h50

Reisado São Vicente – Mestre Galego - 17h50

Mateus Aleluia Filho - 18h

Reisado Mestre Antonio De Helena - 18h

Interior - 20h

Mais Tarde - 20h30

Sarah Leandro E O Forró De Bodocó - 22h

Juazeiro do Norte

Histórias da Chapada Do Araripe - 10h

Faceiras Brincadeiras – Juazeiro - 16h

Lapinha - 17h

Reisado Santa Luzia - 17h

Reisado Flor Do Juazeiro - 17h

Cordel - 17h

Forró Da Farinhada - 17h

Maneiro Pau - 17h

Reisado Santo Reis Do Oriente - 17h

Reisado São Francisco Dos Popós - 17h

Reisado São Miguel - 17h

Forró Pé De Serra Os Compadres - 17h

Lira Nordestina - 17h

Reisado Renascer Da Tradição - 17h

Lua Encontrando Mares - 18h

Violeta, O Canto De Todos Em Todos Os Cantos - 19h

Show De Jéssica Caitano - 19h30

Show A-fê-to - 20h30

Turnê O Clube Dos Jovens De Ontem - 22h Barbalha

Tem Boi No Algodão - 16h30

Show Com O Quartchêto - 18h30 Nova Olinda

Tranquilino Ripuxado - 16h50

As Coqueiras Do Baixio – João Do Crato - 17h50

Maracatu Luz Do Luar – Mestra Tereza - 18h

Reisado Menino Deus – Mestre Jean - 18h50

O Recado Da Mata - 20h30

Assaré

O Pintor - 17h

O Bardo – 25 Anos De Carreira - 18h30 Porteiras

Banda Cabaçal São Bento - 17h

Forró Pé De Serra - 17h Potengi

Maneiro Pau Mestre Chico Caboclo - 17h50

Banda Cabaçal De Altaneira – Mestre João E Zuba - 17h50

Coco Do Sitio Quebra – Maria Da Santa - 18h

Reisado Flor Do Dia – Mestre Alexandre - 18h50