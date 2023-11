Enem: 4 coisas que você precisa fazer para se dar bem na prova

Psicólogo da Organização Educacional Farias Brito explica como a Teoria de Resposta ao Item (TRI) influencia no resultado final do teste

A primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre hoje, 5. Os candidatos irão passar pelas provas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Redação. Além de estar com o conteúdo na ponta da caneta, um bom resultado também depende de encarar o momento com calma e organização.

Pensando nisso, o psicólogo do Serviço de Orientação Psicopedagógico (SOP) da Organização Educacional Farias Brito, Évio Gianni Batista Carlos, dá dicas de como os candidatos podem se preparar para o grande dia. Confira abaixo os conselhos do especialista e boa prova!

-Prepare seu material com antecedência, certificando-se de ter todos os documentos e equipamentos necessários para a realização da prova.