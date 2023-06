Confira e-book gratuito sobre Inteligência Artificial e mercado de trabalho

Profissionais e pesquisadores de tecnologia compartilham reflexões sobre as possibilidades da IA para quem busca uma vaga de emprego ou deseja empreender

Com a popularização da Inteligência Artificial (IA), o debate sobre a transformação do mercado de trabalho, com redução ou extinção de certos cargos, se acentuou. Mas esse receio, tão comum em momentos de transformação tecnológica, desconsidera um fator importante sobre o uso da IA: ela precisa ser criada, treinada e aperfeiçoada por seres humanos.

Dessa maneira, ao mesmo tempo que especialistas em tecnologia destacam que, sim, alguns postos de trabalho podem se tornar obsoletos, é certo que a ferramenta também gera oportunidades de carreira - o que exige capacitação e criatividade.

De novos cargos a oportunidades de negócio, confira dicas sobre como utilizar a Inteligência Artificial para se destacar no mercado de trabalho no e-book gratuito do projeto Fábrica de Programadores! Clique aqui para baixar o PDF.

