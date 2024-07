1º Fórum ESG O POVO fortalece luta por práticas empresariais sustentáveis

O Fórum ESG O POVO ocorre dia 12 de julho, das 13h às 18h, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) Crédito: Adobestock

Há tempos, o mundo dá sinais de que não é mais possível ignorar os problemas socioambientais da atualidade. Pensando nisso, o Grupo de Comunicação O POVO apresenta o 1º Fórum ESG, evento gratuito que aborda as principais soluções sustentáveis do presente. O encontro ocorre dia 12 de julho, das 13h às 18h, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). As inscrições são limitadas e podem ser feitas online, no Sympla. O evento reúne especialistas para discorrer sobre as temáticas da sigla ESG (ambiental, social e governança, em tradução para o português) e apresentar cases de sucesso para o público. Em busca de ampliar o debate, O POVO também traz uma série de três cadernos a partir dos mesmos pontos.

A primeira publicação traz a temática ambiental e retrata como a crise climática e os demais desequilíbrios ecológicos estão impactando a forma das empresas se desenvolverem. Projetos de iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor que contribuem para mitigar os impactos socioambientais ganham destaque nas páginas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo Christie Bechara, CEO da Cia Sustentável, empresa cearense que apoia organizações na implantação e desenvolvimento de práticas ESG -, empresas que não se adequarem aos compromissos da agenda climática podem sofrer retaliação ou boicote de clientes, fornecedores, mídia, entre outras partes interessadas.

Outro assunto abordado no caderno é o protagonismo do Ceará na produção de Hidrogênio Verde (H2V), graças às condições favoráveis de vento e sol do litoral nordestino. O recurso é o favorito para substituir fontes de energia poluentes, como o carvão e o diesel. Com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) contando com a única Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Brasil em plenas condições de operação e tendo como sócio o Port of Roterdã, o Estado atrai grandes investimentos. O caderno traz, ainda, uma entrevista com a CEO da HL Soluções Ambientais e da startup E-Conexões, Laiz Hérida. Atuando entre empresas promotoras de grandes projetos de energias renováveis e órgãos ambientais, a especialista comentou sobre a questão do greenwashing, termo que se refere a quando as marcas vendem uma imagem falsa de sustentabilidade.

Fique por dentro das últimas novidades sobre ESG no Ceará e inscreva-se já! 1º Fórum ESG O POVO Data: 12/07/2024

Local: Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) - Av. Barão de Studart, 1980 - Aldeota

Horário: 13h às 18h

Inscrições: limitadas e gratuitas, no Sympla

Programação completa:

14h20 - PAINEL 1 - AMBIENTAL

Laiz Hérida - CEO da HL Soluções Ambientais;

Larissa Menescal - Presidente do Ipplan Fortaleza;

Romildo Lopes - coordenador de Meio Ambiente da Cagece.

Mediação: Beatriz Cavalcante 15h - CASES AMBIENTAIS

Rebeca Wermont - Sócia-head da YBY Soluções Sustentáveis;

Dona Nete, Francinete Cabral Lima - Fundadora da Sociedade Comunitária de Reciclagem de Resíduos Sólidos do Pirambu (Socrelp);

Arthur Ferraz - Head de Relações Externas da Solar Coca-Cola.

Apresentação: Paula Lima 15h40 COFFEE BREAK

16h - PAINEL 2 - SOCIAL

Martír Silva - Secretária-executiva da Igualdade Racial do Ceará;

Fabiana Prado - Gerente de Cultura e Clima Organizacional da M. Dias Branco;

Amanda Melo - Articuladora do comitê de responsabilidade social da Alece.

Mediação: Carol Kossling 16h40 - CASES SOCIAIS

Éder Soares - Dell Technologies no Brasil;

Natália Tatanka - CEO da Giardino Buffet;

Patrícia Rodrigues - Gerente de Pessoas, Cultura, Relações Trabalhistas e Remuneração da ArcelorMittal Pecém.

Apresentação: Paula Lima 17h - PAINEL 3 - GOVERNANÇA

Renata Paula Santiago - Coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC);

Alcileia Faria - Coordenadora do Núcleo ESG/ da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC);

Rafael Silveira - CEO Casa Azul;

Eveline de Castro Correia - Diretora administrativa da Faculdade INBEC.

Mediação: Regina Ribeiro