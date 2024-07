ESG: especialistas vão debater governança social em evento gratuito

O Fórum ESG O POVO ocorre dia 12 de julho, das 13h às 18h, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) Crédito: Adobestock

Faltam três dias para o 1º Fórum ESG O POVO, evento gratuito de governança ambiental, social e corporativa (ESG) realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO. A iniciativa

vai reunir especialistas para debater as mudanças em matérias-primas, processos industriais, consumo e produção de resíduos, e o impacto disso na educação, no mercado de trabalho e na qualidade de vida. Marcado para as 13h do próximo dia 12 de julho, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Fórum é gratuito e aberto ao público, com inscrições disponíveis na plataforma Sympla. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre as temáticas a serem discutidas pelos especialistas, está a de Governança Corporativa, que também é tema do segundo de uma série com três cadernos que estão sendo lançados pelo O POVO, de forma complementar ao evento. Cada publicação foca em um dos três pilares de ESG, sendo os outros dois cadernos dedicados à governança ambiental (primeiro caderno) e à corporativa (terceira publicação).

No tocante às ações do meio social desenvolvidas nas organizações, o caderno traz temas como neurodiversidade no mercado de trabalho, letramento digital na era da internet e o papel da iniciativa privada como parte ativa da solução das desigualdades sociais. Sobre este último ponto, uma reportagem apresenta falas de especialistas que defendem a necessidade de programas de desenvolvimento voltados para pessoas periféricas, negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e com deficiência como uma das alternativas de combate à desigualdade social, uma vez que possibilitam emprego e ascensão para populações historicamente marginalizadas. A publicação traz ainda cases de sucesso na área social, como os apresentados pela Diageo, marca que adquiriu a Ypióca e vem implementando estratégias em diversas frentes sociais. Exemplo é o investimento em capacitação de internas do Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa (IPF) por meio do projeto Tecendo o Futuro, ação que desenvolve desde 2019. A ação resultou em mais de 200 mulheres que foram capacitadas em artesanato com palha de carnaúba, utilizadas na embalagem da Ypióca Empalhada.