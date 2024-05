Passando de fase: aprenda a como inovar utilizando games no seu pequeno negócio

Ainda este ano, o Brasil deve se consagrar como um dos maiores consumidores de jogos do mundo de acordo com o relatório da empresa de consultoria NewZoo – uma das principais do ramo globalmente. A indústria de games, inclusive, já fatura mais mundialmente do que mercados de cinema e música juntos somados desde 2018. Muito além de um mero entretenimento, o segmento virou um negócio pra lá de lucrativo – movimentando cerca de 200 bilhões de dólares ao redor do globo.

Cenário fértil que pode e deve ser explorado por micro e pequenas empresas, já que o setor reserva muitas oportunidades. Oportunidades estas que serão amplamente exploradas no Seminário Inovação, Gamificação e Inteligência Artificial para os pequenos negócios, que acontece no próximo dia 15 de maio, em Sobral. Dentre os objetivos do seminário está trazer este universo para mais próximo dos micro e pequenos empreendedores, seja aplicando games no dia a dia do pequeno negócio ou apostando exclusivamente neste mercado em franca expansão. O evento é gratuito!

“A indústria de jogos no Brasil tem crescido bastante e tem tido muitas empresas, startups, desenvolvidas ao longo dos últimos cinco anos. Especialmente no Ceará, a indústria de jogos já tem há muito tempo uma associação de empresas, que são mais de 14 no Estado, de 49 mapeadas, que trabalham com tecnologias de jogos, e a gente tem um faturamento na faixa dos 10 milhões por ano”, compartilha Daniel Goularte, mestre em computação para games e CEO do Instituto Bojogá de Inovação em Jogos.