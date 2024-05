Em Sobral: evento gratuito ensina a como impulsionar seu negócio com Inteligência Artificial

O evento acontece no dia 15 de maio no Icetel, em Sobral Crédito: Andrea Piacquadio/ Pexels

No próximo dia 15 de maio, a cidade de Sobral vai sediar o Seminário Inovação, Gamificação e Inteligência Artificial para pequenos negócios. O full-stack marketer e consultor empresarial, W Gabriel, especialista em tecnologias digitais e omnichannel é quem vai ministrar a palestra sobre IA: "exploraremos o papel transformador da Inteligência Artificial para micro e pequenos empreendedores, especialmente aqueles que estão começando a integrar tecnologia digital em seus negócios. O evento é gratuito e acontece no Instituto Cearense de Tecnologia Empreendedorismo e Liderança, o Icetel. Mas o que a Inteligência Artificial pode fazer pelo seu pequeno negócio? Muitas coisa: a IA pode aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a tomada de decisões, oferecendo soluções personalizadas que se adaptam às necessidades e ao orçamento de pequenas empresas. Ela pode acelerar processos, agilizar cálculos, compilar dados e transformar tudo isso em informação competitiva para seu negócio em tempo recorde. "Você só precisa conhecer as ferramentas certas e nós mostraremos", pontua Gabriel. Tá na dúvida sobre como ela pode ser utilizada na prática no dia a dia do seu pequeno negócio? W Gabriel explica: "aplicações práticas incluem automação de tarefas repetitivas, gerenciamento de inventário, atendimento ao cliente via chatbots e análise de dados para previsão de tendências de mercado. Tudo isso tomando como base as contas básicas do seu negócio e seus interesses e fluxos de trabalho. Você precisa apenas saber como integrar essas ferramentas. Ensinaremos", enfatiza.

A IA também pode fazer maravilhas na área do marketing da sua empresa. Aferramenta ajuda a criar estratégias personalizadas, segmentar audiências de maneira mais eficaz e otimizar campanhas publicitárias para alcançar melhores resultados com menor investimento. “Isso fará você investir menos para atingir mais resultados”. E o especialista em tecnologias digitais vai te ajudar também nessa missão. “Os participantes aprenderão sobre as ferramentas básicas de IA acessíveis para pequenos negócios e como começar a implementá-las, com exemplos reais e dicas práticas para tirar o máximo proveito dessa tecnologia revolucionária. Prepare-se para desbloquear o potencial da IA e levar seu negócio a novos patamares”, promete o palestrante. Além de IA, o seminário traz ainda gamificação para os pequenos negócios com a palestra “Introdução ao conhecimento em Games” e a oficina “Operação de um pequeno negócio com foco em games”, ambas com Daniel Goularte, mestre em computação para games e CEO do Instituto Bojogá.