Icapuí: onde a cultura e o mar se encontram para encantar os visitantes

Icapuí: onde a cultura e o mar se encontram para encantar os visitantesEntre festas populares, artesanato tradicional e sabores do mar, Icapuí convida os cearenses a viver também experiências culturais
Não são apenas praias e paisagens naturais que fazem de Icapuí um destino daqueles com gosto de “quero mais”. É também por ser um território rico em manifestações culturais que preservam a memória e a identidade de seu povo. O município, que carrega tradições ligadas ao mar e à vida comunitária, parece ter despertado para a potencialidade do turismo cultural para atrair visitantes – especialmente os próprios cearenses.
“O artesanato em renda de bilro e o labirinto carregam a memória de gerações de mulheres que fazem da cultura um elo entre passado e futuro”, explica Steven Primeiro, diretor de Cultura de Icapuí. Além da tradição artesanal, a cidade pulsa com expressões populares como os teatros de rua, pastoris, coco de roda, quadrilhas juninas, capoeira, música de viola, embolado e a ceno-poesia.
Manifestações que mantêm viva a memória coletiva ao passo em que se tornam experiências encantadoras para quem visita o município. “Para o turismo, são convites para viver experiências autênticas, que aproximam o visitante da comunidade”, destaca Steven.
Mais informações culturais sobre o município estão organizadas no site www.turismo.icapui.ce.gov.br, na categoria "Cultural". Informações atualizadas também são divulgadas no perfil da Secretaria de Icapuí no instagram, @seculticapui.
Festas e tradições
O calendário cultural é outro atrativo para os viajantes. A Regata de Jangadas celebra a tradição pesqueira local; as festas juninas animam a cidade com danças e gastronomia típica; e o Festival da Lagosta une arte, música e culinária, projetando Icapuí em nível regional e nacional. Outras celebrações, como os festejos de reisado, a Cantada de Natal e o Barcos ao Mar (realizado em 1º de maio, marcando o fim do período de defeso e o retorno da pesca da lagosta) reforçam o espírito comunitário e a relação da cidade com o oceano.
Patrimônios vivos
A herança cultural de Icapuí também está nos espaços que preservam e compartilham tradições. Um exemplo é a Casa de Cultura Cores da Vida, idealizada pelo artista Dedé de Zé de Liliza. O local abriga o Memorial José, Leny e Amigos e oferece visitações guiadas diariamente, reunindo peças históricas, oficinas de artesanato e rodas de forró de pé de serra. “É uma parada obrigatória para quem quer conhecer a alma icapuiense”, aponta Steven.
Outro espaço importante é o Mercado de Artesanato de Icapuí, inaugurado em 2000 e que reúne boxes com peças em crochê, labirinto, renda de bilros, barro, vidro, cipó, palha e madeira, todas produzidas por artesãos locais. Além de comprar lembranças autênticas, o visitante pode receber informações turísticas diretamente com os permissionários.
Nas comunidades rurais, ainda resistem os antigos engenhos e casas de farinha, que até os anos 1970 movimentaram a economia local. Encontrados em localidades como Vila Nova, Mutamba e Peixe Gordo, esses espaços guardam a memória da produção artesanal de farinha e cachaça, sendo hoje pontos de interesse para quem deseja mergulhar nas raízes da vida simples no interior.
Sabores do mar
A culinária, naturalmente ligada ao oceano, é outro capítulo fundamental da experiência turística. Pratos como a lagosta, a peixada, a moqueca e o camarão são preparados de maneira tradicional, transmitida entre gerações. “Provar esses sabores é também vivenciar a cultura, já que cada receita conta a história da relação entre o povo de Icapuí e o mar”, reforça o diretor de Turismo.
Comunidade protagonista
A participação da comunidade é essencial para manter vivas essas expressões. Associações, grupos culturais e mestres da tradição se mobilizam em oficinas, apresentações e projetos voltados para as novas gerações, garantindo que o patrimônio imaterial siga vivo e compartilhado.
O que diferencia Icapuí de outros destinos cearenses, aponta Steven, é a autenticidade. “Aqui, o visitante encontra uma comunidade acolhedora e sincera, que abre as portas para compartilhar sua vida, suas tradições e seu território. Não se trata apenas de assistir a manifestações culturais, mas de vivenciá-las”, analisa.
O que é o Destino Ceará?
O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do País. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.
Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem? Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline
LEIA MAIS | Descubra as outras belezas do “Destino Ceará 2025”