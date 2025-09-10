Icapuí: onde a cultura e o mar se encontram para encantar os visitantes

Barcos ao Mar é um dos festejos tradicionais de Icapuí que reforçam a relação da cidade com o oceano. / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Não são apenas praias e paisagens naturais que fazem de Icapuí um destino daqueles com gosto de “quero mais”. É também por ser um território rico em manifestações culturais que preservam a memória e a identidade de seu povo. O município, que carrega tradições ligadas ao mar e à vida comunitária, parece ter despertado para a potencialidade do turismo cultural para atrair visitantes – especialmente os próprios cearenses.

“O artesanato em renda de bilro e o labirinto carregam a memória de gerações de mulheres que fazem da cultura um elo entre passado e futuro”, explica Steven Primeiro, diretor de Cultura de Icapuí. Além da tradição artesanal, a cidade pulsa com expressões populares como os teatros de rua, pastoris, coco de roda, quadrilhas juninas, capoeira, música de viola, embolado e a ceno-poesia.



Manifestações que mantêm viva a memória coletiva ao passo em que se tornam experiências encantadoras para quem visita o município. “Para o turismo, são convites para viver experiências autênticas, que aproximam o visitante da comunidade”, destaca Steven.

Mais informações culturais sobre o município estão organizadas no site www.turismo.icapui.ce.gov.br, na categoria "Cultural". Informações atualizadas também são divulgadas no perfil da Secretaria de Icapuí no instagram, @seculticapui. Festas e tradições

O calendário cultural é outro atrativo para os viajantes. A Regata de Jangadas celebra a tradição pesqueira local; as festas juninas animam a cidade com danças e gastronomia típica; e o Festival da Lagosta une arte, música e culinária, projetando Icapuí em nível regional e nacional. Outras celebrações, como os festejos de reisado, a Cantada de Natal e o Barcos ao Mar (realizado em 1º de maio, marcando o fim do período de defeso e o retorno da pesca da lagosta) reforçam o espírito comunitário e a relação da cidade com o oceano.



Patrimônios vivos

Mercado de Artesanato de Icapuí. No local, visitantes podem receber informações turísticas diretamente permissionários Crédito: Reprodução/ Secult Icapuí A herança cultural de Icapuí também está nos espaços que preservam e compartilham tradições. Um exemplo é a Casa de Cultura Cores da Vida, idealizada pelo artista Dedé de Zé de Liliza. O local abriga o Memorial José, Leny e Amigos e oferece visitações guiadas diariamente, reunindo peças históricas, oficinas de artesanato e rodas de forró de pé de serra. “É uma parada obrigatória para quem quer conhecer a alma icapuiense”, aponta Steven.



Outro espaço importante é o Mercado de Artesanato de Icapuí, inaugurado em 2000 e que reúne boxes com peças em crochê, labirinto, renda de bilros, barro, vidro, cipó, palha e madeira, todas produzidas por artesãos locais. Além de comprar lembranças autênticas, o visitante pode receber informações turísticas diretamente com os permissionários.

Nas comunidades rurais, ainda resistem os antigos engenhos e casas de farinha, que até os anos 1970 movimentaram a economia local. Encontrados em localidades como Vila Nova, Mutamba e Peixe Gordo, esses espaços guardam a memória da produção artesanal de farinha e cachaça, sendo hoje pontos de interesse para quem deseja mergulhar nas raízes da vida simples no interior.



Sabores do mar

A culinária, naturalmente ligada ao oceano, é outro capítulo fundamental da experiência turística. Pratos como a lagosta, a peixada, a moqueca e o camarão são preparados de maneira tradicional, transmitida entre gerações. “Provar esses sabores é também vivenciar a cultura, já que cada receita conta a história da relação entre o povo de Icapuí e o mar”, reforça o diretor de Turismo. Comunidade protagonista

A participação da comunidade é essencial para manter vivas essas expressões. Associações, grupos culturais e mestres da tradição se mobilizam em oficinas, apresentações e projetos voltados para as novas gerações, garantindo que o patrimônio imaterial siga vivo e compartilhado.

O que diferencia Icapuí de outros destinos cearenses, aponta Steven, é a autenticidade. “Aqui, o visitante encontra uma comunidade acolhedora e sincera, que abre as portas para compartilhar sua vida, suas tradições e seu território. Não se trata apenas de assistir a manifestações culturais, mas de vivenciá-las”, analisa.