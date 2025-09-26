Contabilidade estratégica: pilar do crescimento no Ceará

O POVO lançou a segunda edição do especial Contadores Cearenses, em ocasião do Dia do Contador, comemorado no Brasil em 22 de setembro / Crédito: Divulgação/ Freepik

A contabilidade moderna é uma peça-chave para o sucesso e a longevidade das empresas. Longe de ser apenas uma obrigação fiscal, hoje ela é uma ferramenta estratégica que garante a saúde financeira e o crescimento sustentável dos negócios.

Com papel basilar na definição de estratégias corporativas, a contabilidade conecta setor público e privado, garantindo transparência, eficiência e crescimento. Ao mesmo tempo em que orienta empresários, também serve de base para políticas de fiscalização e planejamento do governo.



Esse novo cenário tem transformado a profissão em um espaço de múltiplas competências: intelectual, humano e digital. Seja por meio da automatização de processos, do uso de tecnologias próprias ou da atuação no terceiro setor, os contadores cearenses vêm mostrando que a categoria é peça-chave para o desenvolvimento econômico e social.

No mês do Contador, cujo dia é comemorado no Brasil em 22 de setembro, O POVO lançou a segunda edição do especial Contadores Cearenses, que celebra profissionais que se destacam pela inovação e pelo impacto social.

Entre eles estão Marcio Prata, da Locus Hub Empresarial, que aposta na tecnologia como diferencial competitivo, e Socorro Cândido, da S&C Assessoria Contábil, referência no apoio ao terceiro setor. Saiba mais sobre os profissionais.



Locus Hub Empresarial

Inspirado ainda na infância pelo universo da contabilidade, Marcio Prata construiu uma carreira de mais de 20 anos na área, com diversas especializações e mestrado em Gestão Empresarial. Em 2013, fundou a Locus Contabilidade, que evoluiu para a Locus Hub Empresarial e hoje reúne mais de 300 clientes. Com foco em inovação, a empresa oferece serviços como auditoria, perícia, terceirização financeira e soluções digitais próprias, consolidando-se como parceira estratégica das organizações em cenários de transformação, como a reforma tributária. Leia mais: A importância da inovação na contabilidade

