A importância da inovação na contabilidade

Aquele sonho e desejo de infância se tornou realidade. Aos 19, Marcio ingressou na faculdade de Ciências Contábeis na Universidade Estadual do Ceará (UECE), enquanto, em paralelo, começou a trabalhar na área. Em 2008, ao se formar, já acumulava quatro anos de experiência. Hoje, são 21 anos de atuação e 17 anos de diploma. Os estudos e o trabalho o acompanharam durante esses anos. Marcio realizou especialização em Auditoria Contábil, mestrado em Gestão Empresarial, MBA em Contabilidade & Direito Tributário, MBA em Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Inter- municipal e de Comunicação (ICMS) e formação em Auditores.

A contabilidade entrou na vida do Marcio Prata antes mesmo dele perceber. O profissional lembra que quando era criança, ao assistir filmes, se encantava com aquelas cenas em que apareciam mesas repletas de gráficos enigmáticos e profissionais concentrados diante de telas cheias de números. “Eu não sabia o que aquelas pessoas faziam, mas sabia que queria estar naquele ambiente”, comenta.



Em 2013, após quase nove anos trabalhando em empresas, o profissional resolveu criar o próprio escritório, a Locus Contabilidade, que atualmente funciona como um hub empresarial, do qual ele se tornou CEO este ano. Hoje, denominada Locus Hub Empresarial, a empresa engloba a Locus Contabilidade e M Office. Ele reúne além da contabilidade, perícia, auditoria, emissão de certificados digitais, terceirização financeira, serviços societários, soluções de RH, domicílio fiscal, além de três aplicativos próprios, para comunicação com clientes, registro de ponto e gestão financeira.



Desde o início do empreendimento, a ideia do contador foi unir inovação e contabilidade. “Já não recebo papel físico há mais de 10 anos, quando muitos escritórios começaram a digitalizar só recentemente”, destacou. O percurso profissional, entretanto, foi repleto de obstáculos. Durante os três primeiros anos, ele explica que manteve a empresa “pagando para trabalhar”.



“O primeiro ano (2013), eu fechei com um cliente, em 2014, foram cinco clientes, para hoje, em 2025, serem mais de 300 clientes. Então assim, é por isso que eu falo muito da persistência. Pois o início é difícil”.



Com a experiência, ele vê a profissão como peça-chave para empresas e sociedade. “O trabalho do contador, hoje em dia, principalmente com a reforma tributária, é de ser um consultor, parceiro estratégico, uma espécie de gerente para as empresas. Ele não pode só apurar o imposto e mandar a guia para o cliente pagar, ele tem que apresentar para o cliente melhorias para que ele possa trazer mais economia”, enfatiza.

