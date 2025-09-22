Contabilidade como ferramenta de cidadania

Em 1994, graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará (UFC). A formação foi seguida pelo mestrado em Administração e Controladoria, um MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária e uma especialização em Gestão de Instituições Sociais e Obras Religiosas.

A carreira de Socorro Cândido com a contabilidade começou em meados de 1990, quando ainda trabalhava como servidora pública. Na época, a visão dela para o próprio futuro já perpassava um caminho de independência e transformação social. O sonho, hoje realizado, era se tornar empreendedora em uma área até então pouco explorada, o das organizações do terceiro setor.



Essa base acadêmica, somada às de- mais experiências, resultou na criação da S&C Assessoria Contábil, empresa na qual é sócia-fundadora, e que, há 30 anos presta consultoria e assessoria a Organizações da Sociedade Civil (OSC), sendo a maior referência do Ceará no ramo. O portfólio de serviços ofertados englobam todas as etapas legais, trabalhistas, fiscais, contábeis e de gestão, necessárias para a operação e a transparência das entidades.



“O olhar para as necessidade das entidades sem fins lucrativos formatou o nascimento da S&C e de modo particular foi permitido a ampliação dos nossos serviços ofertados. Hoje, revisando o passado, percebe-se que os maiores acertos e desafios estão diretamente ligados à nossa capacidade de nos adaptarmos e enxergarmos a importância da contabilidade no futuro e ainda mais no impacto social do terceiro setor”, destaca.



A contadora considera que o trabalho realizado pela empresa é uma ferramenta de cidadania, e possui uma visão de que o contador é essencial para manutenção de iniciativas que impactam diretamente a vida da sociedade, considerando a profissão uma ferramenta de gestão para a tomada de decisão. Ela expõe que antes a procura por profissionais da área era tratada como uma “obrigação, um mal necessário”, e que trabalha sempre buscando contribuir na gestão das organizações.



“Nós já mudamos em muitos casos essa percepção dos gestores das OSC, pois passamos a nos posicionar como parceiros estratégicos de nossos clientes, com acompanhamento personaliza- do e presencial,” explica.

Socorro possui, assim, uma atuação que alia contabilidade, governança e políticas públicas, fortalecendo organizações sociais que dependem de transparência e rigor fiscal para existirem. A empresa dela, inclusive, a partir do Grupo de Trabalho em Defesa do Terceiro Setor, fez parte de conquistas alcançadas em prol das OSC, como a isenção das taxas de alvará e registro sanitário para entidades sem fins lucrativos no município de Fortaleza. Hoje, ela inova com novas tecnologias para ampliar o serviço de consultoria e assessoria ao Terceiro Setor.



