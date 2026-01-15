Resultado Enem 2025: confira quando e como acessar

Resultado do Enem 2025: que horas sai e como consultar?Apesar das polêmicas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 segue com seu cronograma. Saiba quando sai o resultado e onde consultá-lo
Resumo
As notas estarão disponíveis na Página do Participante do Inep.
Para acessar, é necessário CPF e senha cadastrada no Gov.br.
A nota do Enem é usada para acesso a universidades via Sisu, ProUni e Fies.
Não é possível contestar ou pedir revisão de notas.
O Ministério da Educação anunciou que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 serão divulgados nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro, sem um horário específico. Em anos anteriores, o resultado saiu às 10h, com turbulências nos servidores devido ao número de acessos.
A seguir, saiba como consultar o resultado do Enem 2025:
Enem 2025: Como acessar o resultado?
As notas individuais da redação e das quatro áreas de conhecimento serão divulgadas na Página do Participante, dentro do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para acessar, basta o número de CPF e a senha cadastrada no Gov.br.
Vale lembrar que, na edição deste ano, três questões foram anuladas por serem “similares” às questões divulgadas em redes sociais.
Os treineiros também podem visualizar suas notas, com o espelho da correção da redação, mas não podem utilizá-la para processos seletivos.
Enem 2025: O que fazer com a nota do Enem?
O Exame Nacional de Ensino Médio é a porta de entrada no ensino superior do país. Com a nota, os estudantes podem se inscrever em diferentes processos seletivos, como:
- Sistema de Seleção Unificada (Sisu): para concorrer às vagas nas universidades federais
- Universidade de São Paulo (USP): que destina 20% das vagas a candidatos do Enem
- ProUni: voltado para estudantes de baixa renda, que oferta bolsas integrais e parciais em instituições de ensino privadas
- Financiamento Estudantil (FIES): que financia até 100% das mensalidades em instituições de ensino privadas
Enem 2025: é possível contestar a nota do Enem?
O Enem não permite recurso ou revisão de nota, seja nas provas objetivas ou na redação.
O processo de correção da redação já possui um sistema de múltiplos corretores para garantir a precisão e, para as questões objetivas, o gabarito é validado por especialistas.