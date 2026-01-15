Resultado Enem 2025: confira quando e como acessar

Resultado do Enem 2025 será divulgado nesta sexta-feira, 16. Saiba o horário, como consultar e quais processos seletivos aceitam o resultado do exame. / Crédito: Angelo Miguel/MEC e Bruna Araújo/MEC.

Resumo Resultados do Enem 2025 serão divulgados nesta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026.

As notas estarão disponíveis na Página do Participante do Inep.

Para acessar, é necessário CPF e senha cadastrada no Gov.br.

A nota do Enem é usada para acesso a universidades via Sisu, ProUni e Fies.

Não é possível contestar ou pedir revisão de notas. O Ministério da Educação anunciou que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 serão divulgados nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro, sem um horário específico. Em anos anteriores, o resultado saiu às 10h, com turbulências nos servidores devido ao número de acessos.

Enem 2025: Como acessar o resultado? As notas individuais da redação e das quatro áreas de conhecimento serão divulgadas na Página do Participante, dentro do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para acessar, basta o número de CPF e a senha cadastrada no Gov.br. Vale lembrar que, na edição deste ano, três questões foram anuladas por serem "similares" às questões divulgadas em redes sociais.