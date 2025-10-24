Veja como a Teoria de Resposta ao Item influencia sua nota no Enem / Crédito: EdiCase Educacao

À medida que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproxima, cresce a expectativa entre os candidatos e as dúvidas sobre o resultado. A nota obtida na prova não depende apenas da quantidade de acertos, mas de um modelo de avaliação que busca medir o conhecimento de forma mais precisa e equilibrada. Esse sistema, conhecido como Teoria de Resposta ao Item (TRI), é o que garante que a pontuação reflita não só o desempenho, mas também a coerência das respostas de cada participante. Diferentemente da Teoria Clássica dos Testes, que soma acertos de forma linear, a TRI busca medir o nível real de proficiência em cada área do conhecimento. Questões fáceis, médias e difíceis têm pesos diferentes: é o comportamento do candidato diante delas que define sua nota final.

“A TRI foi criada para tornar a avaliação mais justa e confiável, reduzindo o impacto do acaso. Ela valoriza o conhecimento real, não o chute. Por isso, acertar uma questão difícil só faz diferença se o aluno também demonstra domínio das mais básicas”, explica Gabrielle Batemarqui, trainee pedagógica do Grupo Salta Educação. Dessa forma, chutar questões difíceis não aumenta muito a nota. Isso porque a TRI detecta incoerências e pode reduzir o peso desses acertos. Além disso, o erro não tira pontos, mas errar muitas questões fáceis compromete a coerência e, portanto, a pontuação final. Ainda, a nota depende do desempenho nacional e dos parâmetros de cada item, que não são públicos. Portanto, não dá para calcular antes da divulgação. Consistência e coerência no Enem Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 3,9 milhões de pessoas fizeram o Enem em 2024. Dessas, apenas 0,1% alcançaram notas acima de 950 pontos em alguma área do conhecimento — e a maioria desses candidatos apresenta um padrão de respostas altamente coerente, segundo os relatórios técnicos da instituição. “O aluno precisa compreender que o Enem não é sobre acertar tudo, e sim sobre demonstrar consistência. A TRI recompensa quem acertar as fáceis e médias e consegue manter um padrão lógico de desempenho”, reforça Gabrielle Batemarqui.