Enem 2025: 4 dicas para encarar o exame com confiança

Milhares de jovens se preparam para o Enem 2025 com horas de leitura e resolução de questões, mas a performance também depende de estratégias fora dos livros. Criar um ambiente de estudo favorável, estabelecer pausas e adotar hábitos saudáveis são fatores que potencializam a aprendizagem. Equilibrar disciplina com qualidade de vida garante mais confiança na hora da prova. Confira orientações práticas e aprenda a transformar seu esforço em resultados concretos!

Equilíbrio emocional como parte da preparação para o Enem

De acordo com a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Ana Maria Rodrigues Oliveira Soares, o preparo emocional é tão importante quanto o conteúdo estudado. “A pressão que o exame impõe sobre os estudantes é significativa. Manter a calma e a serenidade é crucial para evitar níveis de estresse que possam paralisar o candidato e comprometer seu desempenho”, explica.