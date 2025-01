Nota de corte UFMG: parcial Sisu 2025 hoje, terça, 21/01

Confira a nota parcial do Enem para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), divulgada pelo Sisu 2025 nesta terça-feira, 21

O encerramento do Sisu está programado para o dia 21 de janeiro, enquanto o resultado da primeira chamada será apresentado em 26 de janeiro. A manifestação de interesse na lista de espera pode ser indicada pelo participante entre 26 e 31 de janeiro.

A terceira classificação parcial feita pelo Sistema de Seleção Unificada em 2025 ( Sisu 2025 ) foi divulgada nesta terça-feira, 21. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) já podem realizar suas inscrições desde a sexta-feira, 17. Confira a nota de corte parcial da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

As demais graduações da universidade podem ser acessadas na barra de pesquisa do Sisu 2025 ao CLICAR AQUI .

As notas de corte exibidas a seguir contemplam a modalidade de “Ampla Concorrência”, com a seleção de seis principais cursos disponibilizados pela UFMG.

Veja abaixo a atualização da terceira parcial dos cursos da UFMG hoje, terça-feira, 21 de janeiro (21/01), no Sisu 2025.

Confira a programação estipulada pelo edital do Ministério da Educação para o Sisu 2025.

Saiba mais sobre as datas previstas para o seu início:

Inscrição: 4 a 7 de fevereiro

4 a 7 de fevereiro Resultado: 18 de fevereiro

18 de fevereiro Convocação da lista de espera: 25 de fevereiro

Ao todo, 3.180.388 pessoas realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em sua última edição (2024). As notas individuais de cada um estão disponíveis na Página do Participante.

De acordo com os resultados divulgados, as médias gerais foram 529 para matemática e suas tecnologias; 528 para linguagens, códigos e suas tecnologias; 517 para ciências humanas e suas tecnologias; e 495 para ciências da natureza e suas tecnologias.