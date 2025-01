Nota de corte UFCA: parcial Sisu 2025 hoje, segunda, 20/01

Confira a nota parcial do Enem para a Universidade Federal do Cariri (UFCA), pelo Sisu 2025 nesta segunda-feira, 20

A segunda classificação parcial feita pelo Sistema de Seleção Unificada em 2025 (Sisu 2025) foi divulgada nesta segunda-feira, 20. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem realizar suas inscrições desde a sexta-feira, 17. Confira a nota de corte parcial da Universidade Federal do Cariri (UFCA).

O encerramento do Sisu está programado para o dia 21 de janeiro, enquanto o resultado da primeira chamada será apresentado em 26 de janeiro. A manifestação de interesse na lista de espera pode ser indicada pelo participante entre 26 e 31 de janeiro.