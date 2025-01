UFBA no Sisu 2024: nota de corte dos cursos mais concorridos do último ano

Sisu: Universidade Federal da Bahia (UFBA) oferece uma ampla gama de cursos; confira as notas de corte / Crédito: Divulgação/ UFBA

Com 4,32 milhões de inscritos e 73,5% de presença, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) divulgou a nota dos seus participantes nesta segunda-feira, 13. O resultado auxilia os estudantes a ingressarem no ensino superior, considerando a performance nas provas e na redação. Uma das instituições que aceita os resultados para as vagas é a Universidade Federal da Bahia (UFBA) por meio do Sistema de Seleção Unificada 2024 (Sisu 2024). Confira abaixo as notas de corte dos cursos mais procurados da UFBA.

De acordo com informe do Ministério da Educação (MEC), mais de 33% dos participantes (1.080.096) da última edição do Enem estariam acima do ponto de corte de 20% dos cursos do Sisu em 2023, ou seja: com 569,62 pontos (nota de corte), o estudante teria acesso a 842 cursos.

As médias gerais do exame foram 529 para matemática e suas tecnologias; 528 para linguagens, códigos e suas tecnologias; 517 para ciências humanas e suas tecnologias; e 495 para ciências da natureza e suas tecnologias. Prouni 2025: VEJA data de inscrição com nota do Enem Sisu 2024 na UFBA: relembre notas de corte do ano anterior A UFBA divulgou as notas de corte da edição do Sisu 2024; confira os resultados: