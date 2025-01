Notas de corte da Unilab no Sisu 2024: relembre cursos mais procurados

Confira o resultado da nota de corte dos principais cursos da Unilab no Sisu 2024, em edição anterior do Enem

Confira abaixo as notas de corte dos cursos mais procurados da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) no Sistema de Seleção Unificada 2024 (Sisu 2024).

Com 4,32 milhões de inscritos e 73,5% de presença, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já divulgou a nota dos seus participantes nesta segunda-feira, 13. O resultado auxilia os estudantes a ingressarem no ensino superior, considerando a performance nas provas e na redação.

De acordo com informe do Ministério da Educação (Mec), mais de 33% dos participantes (1.080.096) da última edição do Enem estariam acima do ponto de corte de 20% dos cursos do Sisu em 2023, ou seja: com 569,62 pontos (nota de corte), o estudante teria acesso a 842 cursos.