Sisu 2025: veja data de inscrição com nota do Enem

Sisu 2025: veja data de inscrição e cronograma para usar nota do Enem / Crédito: Juca Varella/Agência Brasil

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já devem iniciar nessa sexta-feira, 17, estendendo-se até o dia 21 de janeiro. O programa seleciona os estudantes para ingressar no ensino superior, considerando a performance no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o cronograma oficial, o resultado da primeira chamada para o Sisu será divulgado no dia 26 de janeiro, enquanto a manifestação de interesse na lista de espera pode ser indicada pelo participante entre 26 e 31 de janeiro.

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ainda não tiveram seus editais publicados, mas o ministro da Educação Camilo Santana adiantou a previsão para o início das inscrições em coletiva de imprensa.

No primeiro semestre de 2025, o Prouni deve começar entre os dias 24 e 28 de janeiro, enquanto o Fies possui inscrições previstas de 4 a 7 de fevereiro, com resultados no dia 18 do mês. Confira o cronograma para o Sisu 2025. Inep divulga notas do Enem 2024: SAIBA como calcular a média



Sisu 2025: confira data de inscrição Confira a programação estipulada pelo edital do Ministério da Educação para o Sisu 2025. Inscrições: 17 a 21 de janeiro

17 a 21 de janeiro Resultados da 1ª chamada: 26 de janeiro

26 de janeiro Matrículas: 27 a 31 de janeiro

27 a 31 de janeiro Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro Pé-de-Meia Licenciatura vai contemplar participantes do Enem 2024 | ENTENDA Prouni 2025: inscrições previstas para janeiro Confira a programação estipulada pelo ministro da Educação:

Inscrições: 24 a 28 de janeiro

24 a 28 de janeiro Primeira chamada: 26 de fevereiro

26 de fevereiro Segunda chamada: 26 de março

26 de março Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março Fies 2025: inscrições previstas para fevereiro Criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, o Fies é vinculado ao Ministério da Educação (Mec) e permite o financiamento de cursos de educação superior não-gratuitos (privados). Saiba mais sobre as datas previstas para o seu início: Inscrição: 4 a 7 de fevereiro

4 a 7 de fevereiro Resultado: 18 de fevereiro

18 de fevereiro Convocação da lista de espera: 25 de fevereiro Ao todo, 3.180.388 pessoas realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em sua última edição (2024). As notas individuais de cada um estão disponíveis na Página do Participante.