Notas Enem 2024: média geral aumentou, mas apenas duas áreas do conhecimento registraram crescimento

O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgaram os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 nesta segunda-feira, 13. A edição contou com mais de 4,3 milhões de inscritos, com uma taxa de participação de 73,5%. A proficiência média dos estudantes registrou um resultado de 546 pontos. O número representa um aumento de 3 pontos em relação à edição de 2023, que registrou uma proficiência média de 543.

Em relação aos resultados por área do conhecimento, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias registrou um aumento no resultado médio, com 528 pontos em 2024, comparado aos 516 pontos de 2023.

Os resultados na prova de Redação também superaram a edição anterior, registrando uma proficiência média de 660 pontos contra 645 na edição de 2023. Ao todo, 12 participantes obtiveram a nota máxima na prova, a única cujo estudante pode obter 1.000 pontos. Os estados que mais tiveram alunos com nota mil foram Minas Gerais (2) e Rio de Janeiro (2). Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo também tiveram nota mil, com um aluno pontuando a nota máxima em cada unidade federativa.

Matemática e suas Tecnologias registrou a maior queda na média geral, com 529 pontos em relação aos 535 da edição anterior; seguida por Ciências Humanas e suas Tecnologias, com 517 pontos contra 522 em 2023. Ciências da Natureza apresentou um resultado semelhante no comparativo das duas últimas edições, com 495 pontos médias em 2024 e 497 em 2023. Enem 2024: taxa de ausentes diminuiu Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o aumento no número de inscrições e a redução da taxa de ausentes, que caiu de 28,1% na edição de 2023 para 26,5% em 2024, é resultado do incentivo do programa Pé-de-Meia.

Lançado em 2023, o programa concedeu uma parcela extra no valor de R$200 para estudantes que participaram dos dois dias da edição do Enem 2024. “Isso a gente considera que foi fruto muito da política do Pé-de-Meia, que paga uma parcela extra para quem realizar as provas do Enem. E também todo o esforço das redes estaduais”, destacou. Manuel Palacios, presidente do Inep, também destacou a ampliação da participação no Enem 2024, a qual categorizou como sendo “uma participação inédita nos últimos anos”.