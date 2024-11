Gabarito extraoficial do 1º dia do Enem 2024: assista à correção do O POVO

Confira transmissão ao vivo em parceria do O POVO e Sistema Farias Brito para a correção de questões selecionadas do Enem 2024

A correção ao vivo do primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa neste domingo, 3, após o término da prova. O público poderá acessar a transmissão sobre linguagens, ciências humanas e redação, com O POVO e o Sistema Farias Brito (SFB).

A programação gratuita apresenta comentários e correções de professores da organização educacional Farias Brito a partir das 19 horas (horário de Brasília). A disponibilização acontece nas redes O POVO — Facebook e YouTube.

A primeira prova contou com 90 questões, divididas entre 45 de Linguagens e Códigos e mais 45 de Ciências Humanas. O dia também inclui o desenvolvimento de uma redação dissertativa-argumentativa.