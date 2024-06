Inscrição do Enem 2024: prazo termina hoje (07/06); como fazer

Candidatos inscritos realizarão as provas do Enem 2024 em novembro Crédito: AURÉLIO ALVES

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 terminam nesta sexta-feira, 7. Para se inscrever, basta acessar a Página do Participante e preencher as informações exigidas. Além disso, este também é o prazo para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. A prova será realizada nos dias 3 e 10 de novembro, por uma Instituição Aplicadora contratada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para confirmar a inscrição, os candidatos que não foram contemplados com a isenção, devem pagar a taxa no valor de R$ 85 até o próximo dia 12 de junho. O resultado dos pedidos de isenção da taxa foram divulgados no último dia 13 de maio.

LEIA MAIS | Conheça 7 países que aceitam a nota do Enem Inscrição do Enem 2024: como se inscrever

Para fazerem a inscrição do Enem 2024, os candidatos devem acessar a página do participante, com o login e senha da conta gov.br. Ao acessá-la, o estudante deve informar seus dados pessoais. Em seguida, informar se precisa de atendimento especializado ou solicitar o nome social.