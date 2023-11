Quase 4 milhões de candidatos fazem hoje primeiras provas do Enem

A busca de uma vaga na universidade pública, a expectativa de ingressar em um novo curso e a retomada dos estudos estão entre as expectativas dos 3,9 milhões de candidatos que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 neste domingo (5). A avaliação tem duração de cinco horas e 30 minutos para as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação.

Victória Roberta Monteiro Viana, de 19 anos, foi a segunda candidata a chegar ao Centro Universitário de Brasília (Uniceub), instituição de ensino superior particular, em Brasília, para fazer as provas deste domingo. É a terceira vez dela. "Terminei o ensino médio no ano passado e estou persistindo para aumentar a minha nota. Eu quero uma vaga em medicina na UnB [Universidade de Brasília]”, conta.

Mas ela reconhece que não se preparou muito bem. “Eu vim sabendo que minha preparação não foi exatamente a melhor. Não tive tempo suficiente para me preparar e também não tenho recursos suficientes, não tenho acesso a cursinhos. Vim de escola pública”, relata a jovem. Ela fez questão de chegar cedo. “Perder a hora ainda seria muito ruim. Sempre prefiro me antecipar.”

Neste primeiro dia de provas, os inscritos devem se deslocar ao local do exame, identificado no Cartão de Confirmação da Inscrição, disponível na Página do Participante, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), organizador do Enem. Apesar de não ser obrigatório, o Inep aconselha levá-lo, para facilitar a identificação do local e da sala onde o candidato fará as provas.

A candidata Maria de Fátima da Silva, de 62, moradora da cidade de Planaltinha, chegou às 10h20 ao local em que fará a prova. É o segundo Enem da vida dela. Maria de Fátima tem razões de sobra para continuar estudando após se aposentar. “Primeiro, porque eu gosto muito de estudar. Em segundo lugar, porque é uma maneira de os meus neurônios não pararem de funcionar. E, por fim, preciso estudar para realizar meus sonhos de infância. E agora eu parei de trabalhar, estou livre, para fazer uma faculdade de ciência políticas.”

O estudante Luiz Felipe da Silva Nogueira Lopes, de 20 anos, faz o Enem pela primeira vez. O jovem chegou à unidade de ensino onde prestará o exame às 9h40, trazido pelo pai, o irmão, o primo e a cunhada que vieram para acalmá-lo. Luiz Felipe disse, mesmo preparado, estar bem nervoso. “Acredito que vai ser uma prova complicada, mas, que não vai ser impossível. E para a redação acho que será um tema rural, como produção agrícola do Brasil. Eu treinei para redigir as redações. Na escola, me preparei com as aulas extras, no turno contrário.”

O pai do Luiz Felipe, o funcionário público Inácio Macedo da Costa da Silva, preferiu trazer o filho a deixá-lo vir de transporte público. "Como a gente mora longe e ele não conhece direito por aqui, eu tive que vir para ensinar para ele." O pai está confiante no desempenho do filho. "O coração do pai está um pouco acelerado, mas confiante na capacidade dele, porque ele é um bom aluno. Acredito que vai dar tudo certo. Depois da prova, ele se vira. Já ensinei onde ele pega o ônibus de volta", diz o pai que tem o ensino fundamental completo.