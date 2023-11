Enem 2023: que horas portão fecha? O que levar? Saiba tudo

As provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias serão aplicadas no domingo seguinte, 12 de novembro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Mais de 3,9 milhões de brasileiros vão participar do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 5. Os participantes realizam a prova de linguagens e ciências humanas, além da redação. Já as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias serão aplicadas no domingo seguinte, 12 de novembro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Porém, para conseguir realizar a exame, os candidatos precisam chegar no horário delimitado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Contudo, é necessário apresentar boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro dia de aplicação do exame e se submeter à identificação especial, que compreende a coleta de informações pessoais. Em relação à caneta que a prova deve ser realizada, o Inep afirma que deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Os participantes que solicitaram atendimento especializado para transtorno do espectro autista e foram aprovados pelo Inep poderão utilizar caneta fabricada em material transparente com tinta colorida, para uso exclusivo em marcações em seu Caderno de Questões.

Porém, o Cartão-Resposta desses estudantes também deve ser preenchido com caneta de tinta preta. Quanto aos objetos, garrafas térmicas com termômetro de temperatura são proibidas nos locais de aplicação das provas. O participante que não cumprir a regra poderá ser eliminado do exame. No momento do exame, não será permitido também o uso de qualquer objeto eletrônico. Assim, o candidato deverá guardar esses materiais, desligados, no envelope porta-objetos, antes de entrar na sala de prova. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do estudante no local de provas.