Enem 2023: 242 mil candidatos fazem prova no Ceará neste domingo

O MEC, por meio do Inep, aplicará as provas neste domingo, 5, e no seguinte, 12 de novembro, em 119 municípios cearenses. Veja perfil dos candidatos

Ao todo, 241.978 pessoas estão inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, no Ceará. Isto representa 6,2% das mais de 3,9 milhões em todo o Brasil. No Estado, são 718 locais de prova e 8.575 salas de aplicação.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará as provas neste domingo, 5, e no seguinte, 12 de novembro, em 119 municípios cearenses.