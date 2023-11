Enem 2023: candidatos começaram a deixar locais de prova em Fortaleza 2 horas depois

Os quase 250 mil candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começaram a deixar os locais de prova em Fortaleza às 15h30 deste domingo, 5, duas horas após o início do teste. A entrada da Universidade de Fortaleza, no bairro Edson Queiroz, estava com movimentação intensa desde antes do meio-dia. Quem permaneceu nas salas pelo menos até as 18h30min pode levar o caderno de prova.

Enem 2023: assista à correção da prova ao vivo; CONFIRA

A calçada mais alta e a arborização do local acabaram sendo um convite para que colegas demorassem a ir embora e conversassem sobre a prova. Caso de Gabriela Lima e de Vitória Campelo, ambas com 17 anos. As duas se conheceram na fila para entrar na sala e acabaram trocando opiniões sobre a prova: