Pix por engano: o que fazer quando enviar ou receber

Veja o que fazer caso você envie ou receba um Pix por engano Crédito: Freepik

O pagamento com Pix está presente na vida dos brasileiros desde o lançamento em fevereiro de 2020. Apesar da praticidade da ferramenta, o envio de Pix por engano também se tornou comum e pode trazer danos para uma ou para as duas partes envolvidas na transferência. É o caso do paranaense Luiz Cezar Lustosa Garbini, que teve prejuízo após devolver um Pix que recebeu por engano. Após repassar o valor, o banco também estornou o homem que fez a transferência e retirou o dinheiro da conta de Luiz novamente. Garbini ficou no prejuízo neste fim de junho e aguarda uma solução do banco. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Saiba o que fazer quando receber ou enviar um Pix por engano.

Pix por engano: o que fazer se você enviou o valor Não é possível cancelar o envio do Pix após a confirmação do pagamento, já que o desconto ocorre em tempo real, conforme informações do Banco Central. Assim, se você enviou um Pix por engano, pode negociar a devolução do valor com a pessoa que recebeu. Caso seja possível identificar o recebedor do dinheiro e uma forma de comunicação, entre em contato para que ele faça o reembolso. Explique a situação e peça para a pessoa devolver o Pix. Caso a tentativa não dê certo, é indicado registrar um boletim de ocorrência para que a pessoa que recebeu o Pix por engano seja acionada pela Justiça e, então, seja obrigada a devolver os valores.

É válido destacar a importância de manter os registros de comunicação com o recebedor do valor, incluindo mensagens, ligações e e-mails, para servir de provas caso a pessoa entre em contato com autoridades ou instituições financeiras. Caso tenha sido usada uma chave aleatória e a identificação seja mais complicada, você pode entrar em contato com o banco para onde a operação foi realizada, a fim de que ele entre em contato com o cliente que recebeu o valor. LEIA MAIS | Federação de bancos alerta para golpes a contas bancárias; veja dicas

Pix por engano: o que fazer se você recebeu o valor Caso você tenha detectado um recebimento de Pix por engano, tente entrar em contato com a pessoa que enviou e explicar a situação. Forneça detalhes como data e valor e, caso a pessoa confirme que fez o Pix por engano, basta pegar a chave dela e reenviar o valor. Geralmente chaves que utilizam o e-mail e número de telefone estão presentes no comprovante da transferência, o que facilita o contato. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o cliente pode comunicar o banco sobre o recebimento indevido do Pix para a instituição fazer a correção.