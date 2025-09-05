Lotofácil da Independência tem prêmio recorde; veja como apostar

A edição especial da Lotofácil da Independência tem prêmio estimado em R$ 220 milhões, o maior valor já sorteado na modalidade. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Lotofácil da Independência 2025 promete um prêmio histórico de R$ 220 milhões, o maior já oferecido pela modalidade desde a sua criação, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado no sábado, 6 de setembro, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.



O que é a Lotofácil da Independência Este será o 14º concurso especial da Lotofácil, de número 3480. Diferente da versão regular, a Lotofácil da Independência tem uma regra singular: o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será distribuído entre os apostadores da faixa seguinte, com 14 acertos, e assim por diante. Lotofácil da Independência: como apostar no concurso especial Para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Ganham prêmios aqueles que acertarem entre 11 e 15 números. Também é possível optar pela Surpresinha, em que o sistema seleciona os números de forma automática.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Já a aposta máxima, com 20 números, chega a R$ 54.264,00. Quanto mais dezenas marcadas, maiores as chances de ganhar — mas também maior o custo da aposta.

Quanto custa apostar na Lotofácil da Independência 2025 15 números (aposta simples): R$ 3,50



16 números: R$ 56,00



17 números: R$ 476,00



18 números: R$ 2.856,00



19 números: R$ 13.566,00



20 números (aposta máxima): R$ 54.264,00 Bolão Caixa: alternativa para aumentar as chances Quem preferir pode participar de um Bolão Caixa. Nesse caso, o apostador divide os custos com um grupo de pessoas e concorre em conjunto.