Lotofácil da Independência tem prêmio recorde; veja como apostar

Lotofácil da Independência tem prêmio de R$ 220 milhões; veja como apostarConcurso especial da Caixa terá sorteio no dia 6 de setembro, às 20 horas, e não acumula; veja como apostar, valores das apostas e onde acompanhar o resultado
A Lotofácil da Independência 2025 promete um prêmio histórico de R$ 220 milhões, o maior já oferecido pela modalidade desde a sua criação, segundo a Caixa Econômica Federal.
O sorteio será realizado no sábado, 6 de setembro, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
O que é a Lotofácil da Independência
Este será o 14º concurso especial da Lotofácil, de número 3480. Diferente da versão regular, a Lotofácil da Independência tem uma regra singular: o prêmio principal não acumula.
Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será distribuído entre os apostadores da faixa seguinte, com 14 acertos, e assim por diante.
Lotofácil da Independência: como apostar no concurso especial
Para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Ganham prêmios aqueles que acertarem entre 11 e 15 números.
Também é possível optar pela Surpresinha, em que o sistema seleciona os números de forma automática.
A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Já a aposta máxima, com 20 números, chega a R$ 54.264,00. Quanto mais dezenas marcadas, maiores as chances de ganhar — mas também maior o custo da aposta.
Quanto custa apostar na Lotofácil da Independência 2025
- 15 números (aposta simples): R$ 3,50
- 16 números: R$ 56,00
- 17 números: R$ 476,00
- 18 números: R$ 2.856,00
- 19 números: R$ 13.566,00
- 20 números (aposta máxima): R$ 54.264,00
Bolão Caixa: alternativa para aumentar as chances
Quem preferir pode participar de um Bolão Caixa. Nesse caso, o apostador divide os custos com um grupo de pessoas e concorre em conjunto.
A cota mínima custa R$ 4,50 e o valor total do bolão deve ser de pelo menos R$ 14,00.
As cotas podem ser adquiridas nas casas lotéricas ou pelo app Loterias Caixa e pelo portal oficial. Em apostas digitais, é cobrada taxa de serviço de 35% sobre o valor da cota.
Lotofácil 3480: onde e até quando apostar
As apostas podem ser feitas de três formas:
- Em qualquer lotérica do país;
- Pelo site oficial das Loterias Caixa;
- Pelo aplicativo Loterias Caixa (Android e iOS).
Desde 27 de agosto, todos os jogos feitos em canais oficiais já são automaticamente direcionados para a edição especial da Lotofácil da Independência 2025.
Serviço – Lotofácil da Independência 2025
- Quando: 6 de setembro de 2025 (sábado)
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Onde assistir: canal da Caixa no YouTube
- Prêmio estimado: R$ 220 milhões
