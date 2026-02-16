Lotofácil não tem hoje, saiba quando será o Concurso 3615

Lotofácil não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval: saiba quando será o Concurso 3615

A Lotofácil não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval.

Por isso, o concurso 3615 será na quarta-feira, 18 de fevereiro. O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão.