Lotofácil não tem hoje, saiba quando será o Concurso 3615

Lotofácil não tem sorteio hoje, 16; saiba quando será o Concurso 3615

Lotofácil não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval: saiba quando será o Concurso 3615
Isabella Pascoal
Isabella Pascoal
A Lotofácil não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval.

Por isso, o concurso 3615 será na quarta-feira, 18 de fevereiro. O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão.

Resultados anteriores da Lotofácil

Confira abaixo lista dos sorteios passados:

Resultado da Lotofácil sábado (14/2/26): Concurso 3614

09 - 11 - 20 - 16 - 02 - 05 - 17 - 12 - 15 - 04 - 14 - 06 - 10 - 25 - 23

Resultado da Lotofácil sexta (13/2/26): Concurso 3613

01 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23

Resultado da Lotofácil quinta (12/2/26): Concurso 3612

19 - 09 - 17 - 18 - 06 - 25 - 04 - 20 - 22 - 08 - 15 - 21 - 16 - 11 - 14

Resultado da Lotofácil quarta (11/2/26): Concurso 3611

04 - 01 - 12 - 14 - 15 - 05 - 03 - 06 - 19 - 17 - 02 - 10 - 25 - 11 - 18

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

