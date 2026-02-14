Lotofácil 3614 hoje (14/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil Concurso 3614 é divulgado hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da Lotofácil Concurso 3614 é divulgado hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (14/2/26): Concurso 3614

09 - 11 - 20 - 16 - 02 - 05 - 17 - 12 - 15 - 04 - 14 - 06 - 10 - 25 - 23



A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Lotofácil sexta (13/2/26): Concurso 3613

01 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23

Resultado da Lotofácil quinta (12/2/26): Concurso 3612

19 - 09 - 17 - 18 - 06 - 25 - 04 - 20 - 22 - 08 - 15 - 21 - 16 - 11 - 14 Resultado da Lotofácil quarta (11/2/26): Concurso 3611 04 - 01 - 12 - 14 - 15 - 05 - 03 - 06 - 19 - 17 - 02 - 10 - 25 - 11 - 18 Resultado da Lotofácil terça (10/2/26): Concurso 3610 03 - 05 - 01 - 10 - 22 - 24 - 08 - 13 - 14 - 17 - 20 - 23 - 07 - 25 - 21