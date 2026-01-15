Resultado do Dia de Sorte 1164 de hoje (15/01/26); prêmio de R$ 1,1 milhão

Dia de Sorte, Concurso 1164, resultado de hoje, quinta, 15 de janeiro de 2026 (15/01/26). O prêmio é de R$ 1,1 milhão / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1164 é divulgado hoje, quinta, 15 de janeiro de 2026 (15/01/26). O prêmio é de R$ 1,1 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (15/01/26): Concurso 1164

Números da sorte: 27 - 06 - 22 - 07 - 21 - 23 - 20

Mês da sorte: 01 - Janeiro A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe: Resultado do Dia de Sorte terça (13/01/26): Concurso 1163

Números da sorte: 18 - 16 - 05 - 12 - 04 - 02 - 21

Mês da sorte: 12 - Dezembro Resultado do Dia de Sorte sábado (10/01/26): Concurso 1162

Números da sorte: 18 - 02 - 01 - 17 - 19 - 08 - 09



Mês da sorte: maio Resultado do Dia de Sorte quinta (08/01/26): Concurso 1161

Números da sorte: 05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23



Mês da sorte: 07 - Julho Resultado do Dia de Sorte terça (06/01/26): Concurso 1160

Números da sorte: 31 - 30 - 18 - 12 - 16 - 14 - 10

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h. Dia de Sorte: apostas online As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online. Recebendo prêmios do Dia de Sorte Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.