Resultado do Dia de Sorte 1164 de hoje (15/01/26); prêmio de R$ 1,1 milhão

Resultado do Dia de Sorte 1164 de hoje (15/01/26); prêmio de R$ 1,1 milhão

Dia de Sorte, Concurso 1164, resultado de hoje, quinta, 15 de janeiro de 2026 (15/01/26). O prêmio é de R$ 1,1 milhão
Atualizado às Autor Maria Clara Moreira, Júlia Honorato
Maria Clara Moreira, Júlia Honorato Autor
O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1164 é divulgado hoje, quinta, 15 de janeiro de 2026 (15/01/26). O prêmio é de R$ 1,1 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (15/01/26): Concurso 1164

  • Números da sorte: 27 - 06 - 22 - 07 - 21 - 23 - 20
  • Mês da sorte: 01 - Janeiro

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:

Resultado do Dia de Sorte terça (13/01/26): Concurso 1163

Números da sorte: 18 - 16 - 05 - 12 - 04 - 02 - 21
Mês da sorte: 12 - Dezembro

Resultado do Dia de Sorte sábado (10/01/26): Concurso 1162

  • Números da sorte: 18 - 02 - 01 - 17 - 19 - 08 - 09
  • Mês da sorte: maio

Resultado do Dia de Sorte quinta (08/01/26): Concurso 1161

  • Números da sorte: 05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23
  • Mês da sorte: 07 - Julho

Resultado do Dia de Sorte terça (06/01/26): Concurso 1160

  • Números da sorte: 31 - 30 - 18 - 12 - 16 - 14 - 10

  • Mês da sorte: 07 - Julho

    • Resultado do Dia de Sorte sábado (03/01/26): Concurso 1159

    • Números da sorte: 11 - 26 - 12 - 16 - 31 - 06 - 28
    • Mês da sorte: 08 - Agosto

    Resultados das outras loterias de hoje

    Como apostar na loteria Dia de Sorte

    Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

    Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

    O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

    Dia de Sorte: apostas online

    As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

    Recebendo prêmios do Dia de Sorte

    Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

    Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

