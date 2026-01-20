Lotofácil 3592 de hoje (20/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil Concurso 3592 é divulgado hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). O prêmio é de R$ 5,5 milhões

/ Crédito: DEÍSA GARCÊZ/Especial para O POVO

O resultado da Lotofácil Concurso 3592 é divulgado hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). O prêmio é de R$ 5,5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.