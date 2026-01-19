Loteca 1229: resultado de hoje (19/1); prêmio é de R$ 2,5 milhões

Resultado do Concurso 1208 da Loteca de hoje, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 (19/1/26). O prêmio é de R$ 2,5 milhões.

Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.

A CEF informa que quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar. As apostas são encerradas às 14h de sábado. De acordo com a CEF, os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana. Caso um jogo não for realizado, o resultado da partida será definido por sorteio.



Recebimento de prêmios da Loteca



Ainda segundo a CEF, o prêmio pode ser recebido em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. "Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa", escreve a CEF.



"Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta. Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio", completa a Caixa.