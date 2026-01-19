Loteca 1229: resultado de hoje (19/1); prêmio é de R$ 2,5 milhões

Loteca 1229: resultado de hoje (19/1); prêmio é de R$ 2,5 milhõesResultado da Loteca concurso 1229, hoje, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 (19/1/26). O prêmio é de R$ 2,5 milhões
Resultado Loteca de hoje (19/1/26): Concurso 1229
Jogo 1 - 1 CORINTHIANS/SP x SAO PAULO/SP 1
Jogo 2 - 5 CRUZEIRO/MG x UBERLANDIA/MG 0
Jogo 3 - 1 PALMEIRAS/SP x MIRASSOL/SP 0
Jogo 4 - 3 VOLTA REDONDA/RJ x FLAMENGO/RJ 0
Jogo 5 - 1 ATLETICO/GO x GOIAS/GO 1
Jogo 6 - 0 VASCO DA GAMA/RJ x NOVA IGUACU/RJ 0
Jogo 7 - 2 YPIRANGA/RS x INTERNACIONAL/RS 1
Jogo 8 - 0 ATLETICO/MG x TOMBENSE/MG 0
Jogo 9 - 0 FIGUEIRENSE/SC x AVAI/SC 2
Jogo 10 - 1 FORTALEZA/CE x MARACANA/CE 0
Jogo 11 - 4 NAUTICO/PE x SPORT/PE 0
Jogo 12 - 5 BRAGANTINO/SP x BOTAFOGO/SP 0
Jogo 13 - 2 SAMPAIO CORREA/RJ x BOTAFOGO/RJ 1
Jogo 14 - 1 GUARANI/SP x SANTOS/SP 1
Como apostar na Loteca?
Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.
A CEF informa que quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar. As apostas são encerradas às 14h de sábado. De acordo com a CEF, os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana. Caso um jogo não for realizado, o resultado da partida será definido por sorteio.
Recebimento de prêmios da Loteca
Ainda segundo a CEF, o prêmio pode ser recebido em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. "Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa", escreve a CEF.
"Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta. Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio", completa a Caixa.
