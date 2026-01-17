Quina 6930 de hoje (17/01/26); Confira resultado e prêmio

Quina, Concurso 6930 resultado deste sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6930, deste sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). O prêmio será de R$ 11,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (17/01/26): Concurso 6930

16 - 80 - 22 - 05 - 65

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de sexta (16/01/26): Concurso 6929

13 - 14 - 54 - 53 - 08