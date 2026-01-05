Lotomania 2870 de hoje (02/01); Saiba resultado e prêmio

Resultado da loteria Lotomania, concurso 2871, hoje, segunda-feira (05/01/26). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Lotomania, concurso 2871, hoje, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 (05/01/26). O prêmio é de R$ 11,1 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Lotomania hoje (05/01/26): Concurso 2871

14 - 51 - 55 - 22 - 93 - 12 - 30 - 86 - 87 - 31 - 05 - 80 - 01 - 67 - 10 - 74 - 20 - 97 - 28 - 09

06 - 40 - 84 - 68 - 44 - 25 - 43 - 29 - 12 - 53 - 92 - 13 - 67 - 72 - 04 - 28 - 60 - 48 - 38 - 65

Resultado Lotomania quinta (1º/01/26): Concurso 2869

11 - 37 - 66 - 84 - 92 - 47 - 70 - 32 - 18 - 44 - 45 - 36 - 22 - 53 - 27 - 86 - 77 - 01 - 95 - 93 Resultado Lotomania segunda (29/12/25): Concurso 2868

85 - 96 - 28 - 92 - 18 - 88 - 63 - 94 - 41 - 26 - 03 - 73 - 62 - 81 - 68 - 25 - 48 - 24 - 31 - 19 Resultado Lotomania sexta (26/12/25): Concurso 2867

93 - 87 - 48 - 22 - 38 - 66 - 65 - 28 - 89 - 36 - 34 - 11 - 51 - 27 - 47 - 62 - 72 - 44 - 05 - 04