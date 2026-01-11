Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado da Tele Sena Semanal: números e prêmio do 86º sorteio

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje, 11; números e prêmio do 86º sorteio

Tele Sena Semanal: resultado do 86º sorteio é divulgado hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026 (11/01/26), pelo SBT. São mais de R$ 2 milhão em prêmios
Atualizado às Autor Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado do 86º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026 (11/01/26), pelo SBT. São mais de R$ 2 milhão em prêmios. 

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (11/01/26): 86º sorteio

1ª rodada

01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25

2ª rodada

02 - 04 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25

Giro da semana

  • Giro de R$ 100 - 237
  • Giro de R$ 200 - 1263
  • Giro de R$ 500 - 02826
  • Giro de R$ 1.000 - 13578

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (04/01/26): 85º sorteio

1ª rodada

01 - 02 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

2ª rodada

02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Giro da semana

  • Giro de R$ 100 - 285
  • Giro de R$ 200 - 3129
  • Giro de R$ 500 - 08533
  • Giro de R$ 1.000 - 20990

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (28/12/25): 84º sorteio

1ª rodada

01 - 02 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 25

2ª rodada

01 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 25

Giro da semana

  • Giro de R$ 100 - 233
  • Giro de R$ 200 - 1942
  • Giro de R$ 500 - 00861
  • Giro de R$ 1.000 - 01061

Leia mais

Como funciona a Tele Sena Semanal

A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Prêmios da Tele Sena Semanal

Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar