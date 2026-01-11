Resultado da Tele Sena Semanal: números e prêmio do 86º sorteio

Tele Sena Semanal: resultado do 86º sorteio é divulgado hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026 (11/01/26), pelo SBT. São mais de R$ 2 milhão em prêmios

O resultado do 86º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026 (11/01/26), pelo SBT. São mais de R$ 2 milhão em prêmios.

Como funciona a Tele Sena Semanal

A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Prêmios da Tele Sena Semanal

Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.