+Milionária 317 de hoje (03/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da +Milionária 317 de hoje (03/01/26); prêmio de R$ 15,5 milhões+Milionária: resultado do concurso 317 é divulgado neste sábado, 3 de janeiro de 2026 (03/01/26). Veja os números sorteados e confira o prêmio
O resultado do 317 concurso +Milionária é divulgado neste sábado, 3 de janeiro de 2026 (03/01/26). O prêmio é de R$ 15,5 milhões.
Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.
Resultado +Milionária de hoje (03/01/26): Concurso 317
- 50 - 40 - 23 - 28 - 08 - 49
- Trevos sorteados: 01 - 02
A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube:
Resultado +Milionária de quinta (1º/1/26): Concurso 316
18 - 10 - 11 - 36 - 12 - 48
Trevos sorteados: 4 - 3
Resultado +Milionária de sábado (27/12/25): Concurso 315
- 11 - 12 - 20 - 05 - 07 - 29
- Trevos Sorteados: 4 - 2
Resultado +Milionária de quarta (24/12/25): Concurso 314
- Dezenas sorteadas: 07 - 17 - 21 - 14 - 12 - 41
- Trevos sorteados: 5 - 4
Resultado +Milionária de hoje (20/12/25): Concurso 313
- Dezenas sorteadas: 33 - 09 - 49 - 11 - 22 - 34
- Trevos sorteados: 2 - 3
Resultado +Milionária de quarta (17/12/25): Concurso 312
- Dezenas sorteadas: 48 - 50 - 01 - 27 - 18 - 33
- Trevos sorteados: 1 - 3
Resultado +Milionária de sábado (13/12/25): Concurso 311
Dezenas sorteadas: 42 - 29 - 50 - 38 - 19 - 32
Trevos sorteados: 4 - 2
Resultado +Milionária de quarta (10/12/25): Concurso 310
- Dezenas sorteadas: 15 - 42 - 33 - 16 - 34 - 40
- Trevos sorteados: 2 - 5
Resultado +Milionária de sábado (06/12/25): Concurso 309
- Dezenas sorteadas: 47 - 30 - 15 - 01 - 08 - 37
- Trevos sorteados: 6 - 2
Resultado +Milionária de quarta (03/12/25): Concurso 308
- Dezenas sorteadas: 16 - 18 - 12 - 35 - 19 - 40
- Trevos sorteados: 1 - 6
+Milionária: como jogar na loteria?
Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.
As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.
O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.
Como é feito o sorteio +Milionária?
O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.
Mais sobre +Milionária
Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.
