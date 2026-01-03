+Milionária 317 de hoje (03/01/26); Confira resultado e prêmio

+Milionária: resultado de hoje, concurso 317, sábado, 3 de janeiro de 2026 (03/01/26). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 317 concurso +Milionária é divulgado neste sábado, 3 de janeiro de 2026 (03/01/26). O prêmio é de R$ 15,5 milhões. Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (03/01/26): Concurso 317

50 - 40 - 23 - 28 - 08 - 49

Trevos sorteados: 01 - 02 A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube: Resultado +Milionária de quinta (1º/1/26): Concurso 316

18 - 10 - 11 - 36 - 12 - 48

Trevos sorteados: 4 - 3

Resultado +Milionária de sábado (27/12/25): Concurso 315

11 - 12 - 20 - 05 - 07 - 29



Trevos Sorteados: 4 - 2 Resultado +Milionária de quarta (24/12/25): Concurso 314

Dezenas sorteadas: 07 - 17 - 21 - 14 - 12 - 41

Trevos sorteados: 5 - 4 Resultado +Milionária de hoje (20/12/25): Concurso 313

Dezenas sorteadas: 33 - 09 - 49 - 11 - 22 - 34

Trevos sorteados: 2 - 3 Resultado +Milionária de quarta (17/12/25): Concurso 312

Dezenas sorteadas: 48 - 50 - 01 - 27 - 18 - 33



Trevos sorteados: 1 - 3 Resultado +Milionária de sábado (13/12/25): Concurso 311 Dezenas sorteadas: 42 - 29 - 50 - 38 - 19 - 32

Trevos sorteados: 4 - 2 Resultado +Milionária de quarta (10/12/25): Concurso 310 Dezenas sorteadas: 15 - 42 - 33 - 16 - 34 - 40



Trevos sorteados: 2 - 5 Resultado +Milionária de sábado (06/12/25): Concurso 309

Dezenas sorteadas: 47 - 30 - 15 - 01 - 08 - 37



Trevos sorteados: 6 - 2 Resultado +Milionária de quarta (03/12/25): Concurso 308

Dezenas sorteadas: 16 - 18 - 12 - 35 - 19 - 40



Trevos sorteados: 1 - 6 Resultados das loterias de hoje Resultado da Lotofácil 3578 de hoje (03/01/26); prêmio de R$ X milhões

Resultado da Quina 6918 de hoje (03/01/26); prêmio é de R$ X milhões

Resultado da Timemania 2338 de hoje (03/01/26); prêmio de R$ 550 mil

Resultado do Dia de Sorte 1159 de hoje (03/01/26); prêmio de R$ 450 mil +Milionária: como jogar na loteria? Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.