Lotomania 2870 de hoje (02/01); Confira resultado e prêmio

Resultado da loteria Lotomania, concurso 2870, hoje, sexta-feira (02/01/26). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Lotomania, concurso 2870, hoje, sexta-feira, 02 de janeiro de 2026 (02/01/26). O prêmio é de R$ 10 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Lotomania hoje (02/01/26): Concurso 2870

06 - 40 - 84 - 68 - 44 - 25 - 43 - 29 - 12 - 53 - 92 - 13 - 67 - 72 - 04 - 28 - 60 - 48 - 38 - 65 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube: Resultado Lotomania quinta (1º/01/26): Concurso 2869

11 - 37 - 66 - 84 - 92 - 47 - 70 - 32 - 18 - 44 - 45 - 36 - 22 - 53 - 27 - 86 - 77 - 01 - 95 - 93

Resultado Lotomania segunda (29/12/25): Concurso 2868

85 - 96 - 28 - 92 - 18 - 88 - 63 - 94 - 41 - 26 - 03 - 73 - 62 - 81 - 68 - 25 - 48 - 24 - 31 - 19 Resultado Lotomania sexta (26/12/25): Concurso 2867

93 - 87 - 48 - 22 - 38 - 66 - 65 - 28 - 89 - 36 - 34 - 11 - 51 - 27 - 47 - 62 - 72 - 44 - 05 - 04 Resultado Lotomania quarta (24/12/25): Concurso 2866

07 - 76 - 90 - 23 - 75 - 18 - 52 - 66 - 80 - 38 - 45 - 56 - 44 - 58 - 17 - 41 - 24 - 94 - 50