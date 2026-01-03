Resultado da Quina 6918 de hoje (03/01/26); prêmio é de R$ 9,8 milhões

Quina, Concurso 6918, confira o resultado divulgado hoje, sábado, 03 de janeiro de 2026 (03/01/26) / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6918, deste sábado, 3 de janeiro de 2026 (03/01/26). O prêmio será de R$ R$ 9,8 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (03/01/26): Concurso 6918

24 - 63 - 09 - 21 - 69 A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de sexta (02/01/26): Concurso 6917



Resultado da Quina de quinta (1º/01/26): Concurso 6916

76 - 08 - 58 - 54 - 72 Resultado da Quina de terça (30/12/25): Concurso 6915

05 - 19 - 21 - 51 - 66 Resultado da Quina de segunda (29/12/25): Concurso 6914

48 - 66 - 49 - 25 - 41