Lotéricas ficam cheias em dia de sorteio da Mega da Virada

Técnico em informática, Janilson Júnior Raspante, de 33 anos, aproveitou o fim do expediente dessa véspera de Ano Novo para fazer sua fezinha em uma casa lotérica de um centro comercial na área central de Brasília. Para ele, nem precisaria ganhar sozinho o prêmio bilionário. "Se eu ganhasse uma parte desse prêmio já serviria perfeitamente para poder melhorar um pouquinho a estrutura financeira da vida, conseguir algumas realizações. Não precisaria de ser tanto não", comentou o rapaz, que fez três jogos simples para ele e seus familiares. Quem também passou pela mesma casa lotérica foi o secretário-executivo Willians Barbosa, de 40 anos, que comprou logo um bolão vendido na própria unidade. "Eu prefiro pegar um jogo aleatório, sinto que dá mais sorte. A expectativa é grande por conta desse valor", revelou à reportagem. Barbosa diz que ideias do que fazer com uma bolada dessa magnitude até existem, mas não descarta seguir trabalhando. "Penso na mudança de vida, casa própria, autonomia, mas sei lá, não deixaria de trabalhar, eu penso em seguir trabalhando de alguma forma a vida inteira".

Na Rodoviária do Plano Piloto, coração da capital federal, uma longa fila se formava em uma casa lotérica, cena que se repetiu a semana inteira, segundo funcionários da agência. "Temos feito mais venda de bolão de empresas, mas o pessoal vai muito de aposta simples. Um dia desse registrei uma aposta de R$ 5 mil de uma única pessoa", conta Thaís Ribeiro Mota, 33 anos, atendente em um lotérica do centro de Brasília. O concurso especial da Mega da Virada ocorre anualmente na última noite do ano. As apostas podem ser feitas em mais de 13 mil lotéricas de todo o país, pelo portal da Caixa e pelo aplicativo de loterias da Caixa. Clientes do banco também podem utilizar o internet banking. Para fazer uma aposta simples, de seis números, é preciso desembolsar R$ 6. Mas, atenção: o horário de funcionamento das casas lotéricas, para registrar uma aposta física, pode variar de cidade para cidade, e encerrar antes das 20h.

A chance de acertar as seis dezenas, em uma aposta simples, é de uma em 50 milhões, de acordo com matemáticos. O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números, e assim por diante. Desde a sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as seis dezenas.